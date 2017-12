Tinder, "Super Likable" Özelliğini Test Ediyor

Mevcut çöpçatanlık uygulamaları arasında en popüleri ve en çok kullanılanı olan Tinder, "Super Likable" adında yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Bildiğiniz üzere Tinder uygulamasında karşımıza çıkan şahısları beğenirken hızlı bir parmak hareketiyle fotoğrafı sağa doğru çekmek yeterli. Birinden hoşlandığımızı belirtirken de yine sizin de bildiğiniz gibi "Super Like" seçeneğini kullanıyoruz. Ancak, premium olmayan üyeler için Tinder bu özelliğin günde bir kez kullanılmasına izin veriyor. 2015 yılında gelen bu özellik az kullanılmasına rağmen en sevilen özelliklerden birisi olma özelliğini de taşıyor.

Tinder, yeni test ettiği özellikte yapay zekayı da kullanıyor, bu özelliğe göre beğenebilme ihtimalinizin yüksek olduğu 4 kişi yapay zeka tarafından seçilerek size sunuluyor ve bunların arasından birisine ücretsiz Super Like atabilmeniz sağlanıyor.

Bununla birlikte birçok kişi Super Like'ın normal beğenmelere göre daha rahatsız edici olduğunu düşünüyor. Buna sebep olarak ise rahatsız edici ve umutsuz durumlarda kullanıldığı iddiaları dile getiriliyor. Ancak Tinder kendi verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, Super Like özelliğinin eşleşme ihtimalini 3 kat artırdığını belirtiyor.

Bu konuda en ilginç olan tarafı ise size fotoğrafları gösterecek olan yapay zeka konusu taşıyor. Tinder tarafından Super Likeble'ların nasıl gösterileceğine yönelik net bir açıklama gelmese de kullanıcıların Super Like ve Like deneyimlerinin inceleneceği ve bu bağlamda kişilerin sunulacağı öne sürülüyor. Yeni Super Likable özelliği bu noktada tüm Tinder kullanıcılarının kullanımına açık değil, henüz New York ve Los Angelas'da test ediliyor. Siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz sizce uygulama kullanımını artırır mı?