Tinder'ın kurucuları, uygulamanın ana şirketi ICA / Match'e dava açtı. ICA'yi dolandırıcılıkla suçlayan kurucular, Match CEO'su içinse cinsel taciz iddiasıyla suçlamada bulundu.

Tinder uygulamasının eski ve mevcut yöneticileri, para kaçırdıklarını iddia ederek iddia ederek dolandırıcılıktan ana şirket IAC’ye dava açtı. Davada aynı zamanda “cinsel tacize maruz kalındığı” iddiası da yer alıyor. Söz konusu davada bahsi geçen miktar ise milyar dolarlar…

Tinder kurucuları Sean Rad, Justin Badeen, Justin Mateen ve diğer birkaç Tinder çalışanı ile birlikte, IAC / Match'in, Tinder'i kazançlı hisse senedi opsiyonlarını kuruculara ve yöneticilere ödememekle suçlayan davayı başlattılar.

2012 yılında piyasaya çıkan flört uygulamasının yaratıcılarının IAC tarafından dolandırıldıklarının iddia edildiği dava da “Davalılar, dürüst olmayan planlarını gizli, kapalı kapılar ardında ve kamu piyasaları ve düzenleyicileri dışında yürütmüşlerdir” ifadesi yer aldı. Davada aynı zamanda Match’in CEO’su Greg Blatt’ın 2016 yılındaki bir tatil partisinde, Tinder yöneticilerinden Rosette Pambakian’ı elle taciz ettiği iddia edildi.

IAC ise mail attığı savunmasında, iddiaları yalanladı. Şirket, dava açan kişilere vaktinde eşitlik tazminatı olarak bir milyon dolara yakın ödeme yaptığını; herhangi bir dolandırıcılık yapılmadığını iddia etti.