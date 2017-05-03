Yeditepe'de EMB Konferansıyla Tıp ve Mühendislik Bir Arada!

6-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında EMB Turkey Conferance adı ile gerçekleştirecek etkilinlikte tıp ve mühendislik alanlarının getirilerini masaya yatırılacak.

Engineering in Medicine & Biology Society (EMBS) Dünya çapında geliştirilen mühendislik metodolojisini tıp ve biyolojiye uygulayan, bu amaçla insan yaşam kalitesini arttırmaya yönelik; mesleki gelişimi sağlama, mesleğe teşviki arttırma, teknik standartları belirleme, kişiler ile kurumlar arasındaki ağı genişletme ve geliştirme, biyomedikal mühendisliğinin ve sağlık teknolojilerinin gelecekteki gelişmelerini etkileyecek çalışmaları takip etme amaçlarıyla kurulmuş “Dünyanın en büyük biyomedikal mühendisleri topluluğu olmasıyla göze çarpıyor.

Bu etkinlik için Webtekno olarak sponsoru olmaktan onur duyduğumuz ve 97 ülkede 11000 üyesi olan EMBS; üyelerine, güncel bilgi ve fikirlere erişim olanağı sağlayan etkinlik, birden fazla disiplini bir araya getirerek paneller, konferanslar, teknik eğitim ve workshoplar aracılığıyla insanlara ulaştıran ender kurumlardan. EMBS ayrıca güçlü bir potansiyele sahip, disiplinler arası ve pek çok projeyi gerçekleştirmeye elverişli bir topluluk olarak sektörlere yön veren öncü bir topluluk.

6-7 Mayıs 2017 tarihlerinde Türkiye'de ikincisi gerçekleşecek etkinlik hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için şuradaki internet sitesine gidebilir, katılımcı kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Tüm ekibe ve katılımcılılara bilimsel ve endüstriyel kariyerlerinde Webtekno olarak başarılar dileriz.