Tıpkı Bir İnsan Beyni Gibi Çalışan ve Hastalıkların Tedavisinde Yol Gösterebilecek Çip

Harvard Üniversitesi'nde geliştirilen bu çip, tıpkı bir insan beyni gibi nöronların faaliyetlerini inceliyor ve böylelikle hastalıkların tedavisinin bulunması konusunda umut veriyor.

Tüm insan bedenini yönetebilen, düşünme ve yeni fikirler yaratma gibi üstün yeteneklere sahip insan beyni hem yapısı hem de yapabildikleri gereği yüzyıllardır yapılan araştırmalar sonucunda bile tam olarak çözülebilmiş değil ancak bazı araştırmacılar bununla uğraşmak yerine insan beyninin neredeyse bir kopyasını oluşturarak bazı problemlere çözüm arıyor.

Bu araştırmacılardan Harvard Üniversitesi'ndeki bir grup, insan beyninin modelleneyek beynin ve nöronların incelenmesini sağlayan bir çip geliştirdi. İnsan beyni gibi hareket eden bu çip farklı nöronlar arasındaki hareketleri gözlemliyor ve bilim insanlarının bu gözlemlerden bir sonuca varması için çalışıyor. Bu çiple birlikte henüz tedavisi bulunmayan nörolojik hastalıkların hem teşhisinin hem de tedavi yönteminin daha kolay bir şekilde bulunabileceği düşünülüyor.

Özellikle nörolojinin tıp alanında ciddi yatırımlar gerektiren bir olduğunu düşünürsek uzmanlar aynı zamanda bu çipin nöroloji alanında yapılan araştırma masraflarından %26'ya varan maddi tasarrufların yapılabileceğini de düşünüyor.