Dünyadaki Gibi Yaşam Olanaklarına Sahip Bir Gezegen Bulundu

Bilim insanlarının bulgularına göre, en yakın yıldız sisteminde hayat içeren 114 gezegen bulunması, hiç de sürpriz sayılmayacak bir gelişme.

Bilim insanları, güneş sistemimizin yakınında 114 uzaylı gezegen keşfettiler. İlginçtir ki, yeni keşfedilen uzaylı gezegenlerin çoğu "Dünya'ya benzer yaşam koşullarına" sahip olabilr. Araştırmacılar yeni buluşlarının, Güneş'e en yakın yıldızlarının yörüngesinde olduğunu doğruladı.

Yeni keşfedilen onlarca gezegen arasında Gliese 411b adındaki sıcak bir Süper-Dünya, kaya mimarisine sahip ve Dünya'nın en çok benzediği gezegen konumunda. Gliese 411b, bize en yakın dördüncü Güneş Sistemi'nde bulunuyor.

Ayrıca uzmanlar, Gliese 411b'nin yakınındaki yıldızların Güneş Sistemi gibi hareket ettiğini vurguluyor. Yani Dünya ve komşuları gibi yörüngesel bir hareket söz konusu. Üstelik komşu gezegenler de, güneş sistemine benzer özellikleri ile dikkat çekiyor. Söz konusu keşif Hertfordshire Üniversitesi liderliğinde uluslararası bir gökbilimci grubu tarafından gerçekleştirildi.

İlginçtir ki araştırmacılar, 114 adet yaşam olasılığı bulunan gezegeni de saptamayı başardı.

Bu keşifler, Hawai'teki Keck-I teleskopunu kullanan Amerikalı gökbilimcilerin 20 yılda yaklaşık 1.600 yıldız hakkında 61.000 adet gözlem yapmaları sayesinde mümkün oldu.

Gözlemler, 1996 yılında gökbilimciler Steve Vogt ve Geoffrey Marcy tarafından, Kaliforniya Üniversitesi kaynakları ve Carnegie Bilim Enstitüsü'nden Paul Butler tarafından Washington'da başlatılan Lick-Carnegie Exoplanet Survey projesinin bir parçası konumunda.

Şimdilerde araştırmayı yöneten Profesör Doktor Mikko Tuami, "Yıldızlara baktığımızda, tümünün etrafında dönen gezegenleri düşünmek büyüleyici. Bu yeni gezegenler, gezegen sistemlerinin oluşum süreçlerini daha iyi anlamamıza ve gezegenleri doğrudan imgelemeye yardım olacaklar. Bu veriler açık ara en önemli başarımız" ifadelerini kullanıyor.