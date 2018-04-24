Eğer fotoğraf çekmeye ilginiz varsa ancak kendinizi 'ekipman yetersizliği' bahanesi ile durduruyorsanız, kaliteli ekipmanlara sahip olmanın düşündüğünüz kadar önemli olmadığını kendinize sık sık hatırlatın.

Fotoğraf sanatının tarihi neredeyse 200 yıl geriye gidiyor ve tahmin edersiniz ki bunun bir sanat olarak icra edilmeye başlandığı dönemde, şu an kullandığımız 'basit' cep telefonlarından çok daha basit makineler kullanılıyordu ancak bu binlerce efsane karenin üretilmesine engel olmadı. Günümüzde fotoğraf üretmeye devam eden birçok başarılı fotoğrafçı da, fotoğraf üretememenin ya da başarısızlıkların sebebinin ekipman yetersizliğinde aranmasının doğru olmadığını düşünüyor.

Ansel Adams - 1942

Günümüzden yüz yıl önce üretilmiş ancak hala hayranlıkla izlenen fotoğrafların varlığı da aslında bunun bir kanıtı. Fotoğraf üretirken önemli olan kullanılan ekipmanlar değil, başarılı bir kompozisyon yaratabilme başarısı ve anı yakalayabilecek bir göze sahip olabilmek. Eğer bu konuda yetenekli olduğunuza inanıyorsanız, elinizde tuttuğunuz cep telefonunuz bile şahane fotoğraflar üretmenizi sağlayabilir.

Başarılı fotoğrafçılardan Ted Forbes, bu konu ile ilgili bazı ufak açıklamalar yaptığı kısa bir video yayınlamış. Eğer motivasyona ihtiyaç duyarsanız göz atabilirsiniz. Henri Cartier-Bresson, W Eugene Smith, Saul Leiter, Ansel Adams gibi başarılı fotoğrafçıların eserlerine bakmakta bu konuda size yardımcı olabilir. Eğer yeteneklerinize ve başarabileceğinize inancınız varsa, elinize telefonunuzu ya da o çok da güvenemediğiniz makinenizi alıp sokağa çıkabilirsiniz.