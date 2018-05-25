Tıpkı İnsan Gibi Çığlık Atan Hayvan: Kanada Vaşağı (Video)

Çoğumuz çığlık atmanın sadece insanlara özgü bir özellik olduğunu düşünürüz, ancak bu hayvanları gördükten sonra fikriniz değişebilir.

Tehlike veya sevinç anlarında özellikle biz kadınlar tepkilerimizi çığlık atarak gösteririz. Ancak birazdan izleyeceğimiz videya bakılacak olursa, insan dışındaki canlılarda çığlık atabiliyor. Bu noktada Edward Trist ve Nicole Lewis çifti, Avery Lake yakınlarında kırsal bir yolda gezinirken oldukça ilginç bir sesle şaşkınlığa uğradılar. Bir kadının çığlık attığını düşünen çift, sonrasında sesin Kanada vaşağından geldiğini anladılar.

Gördükleri karşısında heyecanlanan çift, hemen telefonlarına sarıldı ve yukarıdaki görüntüleri kayıt altına aldılar. Ayı ve kedi karışımı gibi görünen bu hayvanlar karşı karşıya durmuş, adeta kavga ediyordu. Videoyu sosyal medya hesaplarında paylaşmaları sonrasındaysa çifte birçok soru geldi.

Konu hakkında konuşan Trist ve Lewis, gördüklerin bu şeyin çok heyecan verici olduğunu ve hayvanların çok farklı hareket ettiklerini belirttiler. Çiftleşme dönemlerinde olduğu tahmin edilen bu yaban kedisi grubu hayvanlar, birbirlerine dokunmadan adeta kur yapıyorlardı.

Öte yandan hangisinin erkek, hangisinin dişi olduğu belirlenemediği videoda dikkati elbette ki çığlıklar çekti. Çift, videonun aslında 10 dakikadan fazla sürdüğünü, ancak sadece kısa bir bölümünü yayınladıklarını ifade etti. Akıllarda kalan nokta ise kedi benzeri bu canlıların insana benzer çığlıklarıydı.