Rigor Mortis Sürecine Giren Solucanın Ölümü Görüntülendi

İngiliz bilim insanları, ölmeden önce Rigor Mortis sürecine giren bir solucanın ölüm anını görüntülediler.

Bir insan öldükten sonra geçen ilk birkaç saat çok önemlidir. Ölen insan, 3-4 saat sonra “rigor mortis” isimli bir sürece geçer. Bu süreç ülkemizde ölüm sertliği diye anılır. Bilim insanları yaptıkları araştırmayla, her canlının aynı sürece girmediğini kanıtladı. Solucanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, solucanın yaşıyorken rigor mortis sürecine girdiği gözlemlendi.

Solucanlarda ölüm sürecinin insanlardan çok daha farklı işlediğini gösteren bu araştırma, insanların rigor mortis süreci için daha net bilgiler verecek. İngiltere’de bulunan Universtiy College London’da görevli araştırmacıların yaptığı araştırmalarda, ölmekte olan solucanın vücut hareketleri takip edildi. Araştırmacılara göre elde edilen bu verilerin insanlarda yaşla birlikte gelen ölümcül hastalıkları anlama konusunda yardımcı olması bekleniyor.

Araştırmayı yürüten ekipte görevli bilim insanı Profesör David Gems, “Hücre ölümleri günümüze kadar sürekli yoğun bir şekilde araştırıldı, ancak tüm organizmanın ölüm süreci hakkında çok daha az şey biliniyor” dedi.

Rigor Mortis Nedir?

Rigor Mortis ya da ülkemizde bilinen adıyla ölüm sertliği, kaslarda biyokimyasal değişiklik sonucunda yaşanan sertleşme belirtisidir. Tüm vücudun sertleşmesi ile sonuçlanan bu olay, oda sıcaklığında ölen birinde 3-4 saat içinde başlar ve 12 saat sonra en sert haline ulaşır. Yaklaşık 36 saat sonra süreç tamamlanarak beden kendini yeniden salar.