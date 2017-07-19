2 Yaşındaki Bir Çocuğun Yaşadığı Beyin Hasarı Yok Edildi!

ABD’de 2 yaşındaki bir çocuk yüzme havuzuna düştü ve 15 dakika boyunca suyun altında kaldı. 2 saat boyunca kalbi atmayan minik önce canlandırıldı, ardından geçen 1,5 yılda beyin hasarı tamamen tedavi edildi.

Araştırmacılar, tıp kitaplarına girmesi muhtemel olayı beyin hasarının ilk kez tersine çevrilmesi olarak yorumluyorlar. Boğulan, canlandırılan ve şu an hiç beyin hasarı almamış gibi yürümeye başlayan minik, tıp dünyasının gündemine oturdu.

Boğulduktan sonra 2 saat boyunca kalbi atmayan küçük kızın olaydan sonra beyninde gri madde kaybı yaşadığı tespit edilmişti. Artık konuşamıyor, yürüyemiyor ya da seslere cevap veremiyordu. Sadece kontrol edilemeyecek titremeler yaşıyordu. Şaşırtıcı bir şekilde, hiperbarik oksijen terapisi (HBOT) de dahil olmak üzere uygulanan oksijen tedavileri ve Kuzey Dakota Üniversitesi'nden duruma müdahale eden doktorlar, çocuğun yaşadığı ağır beyin hasarını önemli ölçüde tersine çevirebildiler.

Ekipteki uzmanlardan Paul Harch, "Bu vakada, dokunun şaşırtıcı şekilde yeniden oluşması gözlemlendi, büyüyen bir çocuğa erken müdahale edebildiğimiz için uzun vadeli doku dejenerasyonu yaşandı" diyor.

Boğulma geçen yılın Şubat ayında meydana geldi. İki yaşındaki Eden Carlson annesi duş aldığında bir bebek kapısından içeri girdi, sonra ağır bir kapıyı geçip sonunda aile yüzme havuzuna girdi. Ancak Eden 15 dakika boyunca düştüğü havuzda fark edilmedi. 48 gün boyunca hastanede yoğun bakım gördükten sonra küçük kız taburcu edildi.

Ardından başlatayan süreçte hiperbarik oksijen terapisi uygulandı. Bu tedavi, bir hastaya kapalı basınçlı bir odanın kullanımı yoluyla atmosferik basınçtan daha yüksek bir çevre basıncında oksijen verilmesi mantığına dayanıyor. Bunu yaparak, hastanın kan dolaşımındaki oksijen miktarının artması ve hasar görmüş dokuların onarılması sağlanıyor.

Eden'in annesi, sadece 10 seansın ardından yürümeye başlayan çocuğun "kaba motor fonksiyonu hariç" normale yakın olduğunu ve böylece hiperbarik tedaviye ek olarak fizik tedaviye başladığını söyledi. 39 hiperbarik oturum tamamlandıktan sonra Eden'in yürüyüşü düzeldi ve konuşma seviyesinin normal gelişim düzeyine yakın olduğunu bildirildi. Minik, tüm nörolojik anormallik testlerinde iyileşme kaydettiğini ispatladı.

Ekibin çalışmaları, dünyanın diğer köşelerinde benzeri durumlar yaşayan çocuklar için umut ışığı yakıyor.