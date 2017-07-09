Tırnak Kadar Arduino Kartı Üretildi!

Dünya çapında elektroniğe giriş ve ilerisi için herkes tarafından kullanılan Arduino, bu kişiler tarafından tırnak boyutuna gelecek kadar küçültüldü.

Arduino'nun esnekliği ve kolay kullanılabilirliği hem küçük yaştaki çocuklar hem de profesyoneller tarafından vazgeçilmez bir donanım olmasını sağladı. Şimdi ise giyilebilir teknoloji ve küçük elektronikler için tırnak boyutunda Arduino temelli µduino üretildi.

µduino adı verilen kartın kalbinde Atmega 32U4 mikroişlemcisi yer alırken 20 I/O yani giriş/çıkış pini mevcut. Boyutu 12mmx12mm olan cihaz, boyutu 11mmx15mm olan microSD karttan daha küçük. Crowd Supply platformunda destekçilerini bekleyen projenin açıklamasında, kendi kartlarına yakın Arduino temelli cihazlar olduğunu ancak bunların gücünün Attiny85 gibi sadece 6 I/O pini olan mikroişlemcilerle desteklendiğini belirtiyorlar. µduino 20 I/O pininin üzerine bir de entegre voltaj regülatörü sayesinde microUSB bağlantısıyla kolaylıkla programlanabiliyor.

İlgilileri için kartın tüm bilgileri şöyle:

ATMEGA32U4 mikrokontrolcüsü

6x Analog I/O portu

14x Dijital I/O portu (Rx/Tx dahil)

Durum LED'i

5V voltaj regülatörü (16V DC'ye kadar destekli)

6-pin ICSP programlama portu 2x 5V portu

2x GND portu

1x Analog referans voltaj portu

Reset butonu

16 MHz hassas kristal osilatör

Kolay programlama için MicroUSB port

2x montaj deliği

Kartı isterseniz buradan Crowd Supply sayfasına giderek satın alabilir ve destekleyebilirsiniz. İçinde Arduino Bootloader yüklenmiş µduino'lardan bir tane isterseniz 18 dolar, iki tanesi için 35 dolar, 5 tane isterseniz de 80 dolar ödemeniz gerekiyor.