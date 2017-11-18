Tırnaklarımızda Oluşan Beyaz Lekeler, Ne Anlama Geliyor?

Leukonychia adı verilen tırnak beyazlıkları pek çok kişide görülmektedir. Çoğu zaman zararsız olan bu lekeler, bazen büyük tehlikelerin habercisi olabilirler.

Çoğu kişinin tırnakları normalden fazla beyazdır, bazı kişilerde ise farklı şekillerde beyaz lekeler bulunmaktadır. Peki bu lekelerin neden olduğunu hiç düşündünüz mü?

Bu ‘tırnak beyazlığına’ Leukonychia denir ve 4 ana türü bulunmaktadır.

Leukonychia punctata

En yaydın görülen leukonychia türüdür. Genellikle tırnakta zedelenme olduğunda ortaya çıkar ve 8 ay içinde izler yok olur.

Leukonychia striata

Bu lekeler genellikle tırnağınız aşırı aşındığında meydana gelmektedir. Ayrıca kızamık, sıtma, herpes ve cüzzam gibi hastalıkların belirtisi olarak da oluşabilir.

Longitudanal leukonychia

Çok nadir görülen bir leukonychia türüdür. Genellikle cilt hastalığı bulunan kişilerde ortaya çıkar.

Leukonychia totalis

Bazı antibiyotikler ve genetik koşullar Leukonychia totalis’a neden olabilir. Ayrıca böbrek ya da karaciğer yetmezliği nedeni ile de görülebilir.