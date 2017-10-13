Titan'da Yoğun Metan Fırtınaları Yüzeyi Şekillendiriyor!

Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan'ın, şaşırtıcı derecede sık, şiddetli metan yağmurlarına ve fırtınalara sahip olduğu ortaya çıktı.

1996 yapımı Gattaca filmini izleyenler Titan'la ilgili geçen diyaloğu bilir. ("Hani o yılın bu zamanı nasıldır?" ile başlayan) Satürn'ün 60 uydusundan en büyüğü olan Titan yılın bu zamanı, dağlar, nehirler, göller ve denizlerle kaplı bir 'cennet' gibidir. Ya da şiddetli musona benzer bir yağmur fırtınası da olabilir. Yeni yapılan araştırmalar şiddetli havaların pek sık yaşanmadığı Titan'da buzlu yüzeyini aşan bir metan fırtınalarının olduğunu açığa çıkardı.

Yaklaşık Merkür büyüklüğünde olan Titan, Dünya'dan bir ziyaretçi gittiğinde yadırgamayacağı fiziksel özelliklere sahip bir yer. Satürn'ün bu uydusu, bir atmosfere yanardağlara, dağlar ve kum tepelerine hatta üzerinde nehirleri, gölleri ve denizleri oluşturan bir sıvıya sahip. Nature Geoscience'de yayınlanan yeni araştırmalar, bu tüm özelliklerine aşina olduğumuz Titan'ın bölgesel hava koşulları ve şiddetli mevsimlik yağmur fırtınaları hakkında detaylı bilgileri ortaya çıkardı.

Titan'da sıvı metan yağmurunun yağdığı bilim adamları tarafından biliniyordu. Kalifornya Üniversitesi, Los Angelas'lı (UCLA) araştırmacılardan Jonathan Mitchell ve Sean Faulk yaptıkları araştırmada, bin yılda bir oluyor sandıkları hava olayının daha fazla olduğunu öğrendiler. Ortaya çıkan bilgilere göre Titan'da meydana gelen şiddetli hava olarları bir Titan yılında en fazla bir kere görülüyor. (Bu da yaklaşık 29,5 Dünya yılı demek) Bilim adamları açığa çıkan bu bilgiye dayanarak fırtınaların nadir olduğunu ancak düşündükleri kadar seyrek olmadığını belirtiyorlar.

Ancak, konuyla ilgili açıklama yapan Mitchell, bir günde yağan yağmurun (metan yağmuru) bu yaz ABD'de meydana gelen Harvey Kasırgası'nda Huston'a yağan bir aylık yağmurla kıyaslanabileceğini söylüyor. Araştırmacılar Titan'ın yüzeyinin şekillenmesinde, meydana gelen şiddetli yağmurların büyük rolü olduğunu vurguluyorlar ve bu durumun iklim değişikliğinin Dünya'nın üzerindeki etkisini anlamamıza yardımcı olacağını söylüyorlar. Titan'ın bilim insanları için önemli bir uydu olmasının temel nedeni şüphesiz Güneş Sistemi'nde yer alan benzerlerinin aksine bir atmosferinin ve mevsimlerinin olması. Çok soğuk bir yer olduğu söylenen Titan'da belki uzak gelecekte bir üs kurulabilir. Siz ne düşünüyorsunuz, sizce insanlığın yeni evi Titan olabilir mi?