Dolandırıcılık yaptığı iddiası ile 10 yıl hapis yatan 'Titan Kenan' lakaplı Kenan Şeranoğlu, Çiftlik Bank hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son günlerin en çok konuşulan konusu olan Çiftlik Bank tartışmalarına 16.000 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 10 yıl hapis yatan 'Titan Saadet Zinciri'nin kurucusu Kenan Şeranoğlu da katıldı. 70 binin üzerinde kişiyi dolandırıp, 500 milyon TL’nin üzerinde para ile yurt dışına kaçan Mehmet Aydın hakkında konuşan 'Titan Kenan' lakaplı Şeranoğlu, ‘’Ben bile böylesini görmedim. Vallahi çıldıracağım ya.’’ dedi.

Sebepsiz yere 10 yıl hapis yattığını iddia eden Şeranoğlu, Çiftlik Bank hakkında, ‘’Bu insanları tokatlıyor, dolandırıyor, kandırıyor ve hepsi krallar gibi kaçıp gidiyor. Çok enteresan, çok acı bir şey. Ben böyle üç kağıtları bilmiyordum. Bugün öğrendim ki, böyle üç kağıt yapmak lazımmış Türkiye'de. Allah aşkına insanlar dikkatli olsunlar, böyle şeylere kanmasınlar.’’ dedi.

Kendisinin günah keçisi ilan edildiğini ve boş yere hapis yattığını dile getiren Şeranoğlu, ‘’Ben günah keçisi olarak kesildim. Hiç kimsenin 1 gram suyunu içmedim. Ben hayatımda hiç kimseyi dolandırmadım ama nedenini bile bilmeden 10 sene hapis yattım. 12 yıl Almanya'da yaptım ben bu işi. Geldim, Türkiye'ye dolandırıcı oldum. İnsanın aklı ermiyor. Birisi çıksın desin, benim Titan'dan 1000 mark alacağım vardı, bana 999 mark, 9 kuruş eksik aldım desin, 10 yıl daha yatarım. Bu kadar büyük konuşuyorum. Beni durup dururken hapse atmasalardı, Titan 120 yıl giderdi.’’ dedi.