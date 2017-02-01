Titanic Filminin Finaline Yapılan Eleştirilere Yanıt

Titanic filminin yönetmeni James Cameron, döneminin tartışmasız en çok konuşulan filminin finaliyle ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi.

Titanic filminin gösterime girmesinin üzerinden 20 yıl geçmiş olmasına rağmen filmin finali hala tartışılıyor. Leonardo DiCaprio’nun canlandırdığı Jack karakterinin, Kate Winslet’ın canlandırdığı Rose’un bencilliği yüzünden öldüğüyle ilgili tartışmalara filmin yönetmeni James Cameron da katıldı.

The Daily Beast gazetesine konuşan Cameron, konunun filmin finaline gelmesinin ardından dayanamayarak şunları söyledi: “Bu konuyu açacak mıyız? Bak, çok çok basit. Senaryonun 147. sayfasını okursan, ‘Jack tahtanın üzerinden iner ve yerini Rose verir ki Rose kurtulabilsin’ diye yazıyor. Bu kadar basit. Sonrasında istediğin analizi yapabilirsin.”

Titanic’in ‘efsane avcısı’ hayranlarına tepki gösteren Cameron, konuşmasına şu şekilde devam ediyor: “Düşünün, filmde Jack yerine siz varsınız ve -28 derecedeki suyun içindesiniz. Yavaş yavaş vücut ısınız düşüyor. Efsane avcıları, şimdi sizden can yeleğinizi çıkarmanızı istiyorum, Rose’unkini de.” Bu koşullar altında kim ne yaparsa yapsın 5, en fazla 10 dakika içinde öleceğini söyleyen Cameron, konuşmasını şöyle tamamladı: “Jack’in yapabileceği en iyi şey vücudunu olabildiğince suyun dışında tutmak ve ölmeden önce bir botun ya da başka bir şeyin gelip kendisini kurtarmasını ummaktı. Bu gerçekleşmedi ve hayatını kaybetti.”