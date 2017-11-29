Cameron ‘Titanic' Tartışmalarına Noktayı Koydu!

Titanic’in vizyona girmesinin üzerinden tam 20 yıl geçti. Ama "Jack"in neden "Rose"la birlikte o kapının üzerine çıkıp kurtulmadığı hala filmi izleyenlerin en çok merak ettiği soru.

Tüm zamanların en iyi aşk ve dram filmleri arasında yer edinmeyi başaran ve halen daha unutulmayan ‘Titanic' filminin spekülasyonları ve tartışmaları hiç bitmedi. Yıllardır ikinci filmine ait olduğu söylenen fragmanlar yayınlandı, haberler yapıldı. Çıktı çıkacak derken film yirminci senesini doldurdu.

İkinci filminin gelecek olması dedikodusu, sevenlerini farklı senaryoları düşünmeye itmişti. Çünkü filmin sonunda (izlemeyen yoktur diye spoiler veriyoruz) Jack’i canlandıran Leonardo DiCaprio geminin batmasıyla buzlu suda donarak ölmeden önce, sevgilisi Rose’a (Kate Winslet) elveda diyor.

İkinci filmde Jack’in buz kalıbına dönüşüp, bir şekilde hayatta kaldığından tutun (Kriyoprezervasyon filmlerindeki gibi) gemiye binmeden önceki hayatlarının gösterileceğine kadar bir çok farklı yorum vardı. Fakat hiçbirisi olmadı. Bu beklenti de gerçekleşmeyince film daha da eleştirilmeye ve irdelenmeye başlandı!

Hatta en son TV şovu Mythbusters, Jack'in kapıya nasıl sığabileceğini gösterdi.

Jack neden Rose’a katılmadı

Bu konuda filmin yönetmeni James Cameron, "Jack'in hiçbir şansı yoktu. Bunun sebebi fiziksel değil, sanatsal. Eğer batmasaydı üzerine bir baca düşerdi. Eğer hayatta kalsaydı filmin sonu anlamsız olurdu. Bu film ölüm ve ayrılığı anlatıyor. Ölmesi gerekiyordu. Eğer Jack kurtulsaydı, film daha çarpıcı olmaz, 20 yıl sonra bile insanlar Titanic'ten bahsetmezdi" diye konuştu.

Vanity Fair dergisine ''Rose'un kurtulduğu kapının üstünde gerçekten Jack için de yer vardı. Ama yine de ikisi kapının üzerine çıksaydı su yüzeyinde kalamazlardı" diyen yönetmen, 3 saat boyunca sadece tek bir kişiyi taşıyabilecek uygun tahta parçasını bir kaç gün boyunca aradığını belirtti.

Sizce filmin yönetmeni James Cameron haklı mı? Jack yeniden ikinci bir filmde karşımıza çıksa, gerçekten etkisi azalır mıydı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.