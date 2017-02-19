Titanik'in buz dağına çarparak batması ve onlarca kişinin ölmesi, insanlığı en çok etkileyen trajedilerden biri. Peki bu olayda akılları karıştıran ve "yok artık" dedirten bazı gerçekler olduğunu duymuş muydunuz. İşte bunlardan 8 tanesi.

Titanik 20. yüzyılın başında, insan teknolojisinin geldiği noktayı temsil ediyordu. Gemiye bu nedenle Titanic ismi verilmişti. “Titan” kelimesi, Yunan mitolojisindeki tanrıların insanlardan doğan çocuklarını nitelemek için kullanılıyordu. Ancak Titanik buz dağına çarparak (ki bunun doğru olmadığının iddia edildiği bazı çalışmalar var) 15 Nisan 1912 tarihinde battı. Bu olay, tüm dünyada şok etkisi yarattı. Olayın üzerinden 100 yılı geçmesine rağmen hala birçok karanlıkta kalan detay ve iç ürperten gerçekler mevcut. İşte bunlardan bazıları.

1-Gemi Batarken Müzisyenler Enstrümanlarını Çalmaya Başladı

Titanik buz dağına çarpınca, kaptan yolcuların can kurtaran botlarına hücum etmesini engellemek için gemideki müzisyenlere güvertede konser vermelerini emretti. Geminin batacağı iyice anlaşılınca, grup konserlerinin bittiğini söyleyecek ve kalabalığa veda edeceklerdi. Ancak fikirlerini değiştirdiler. Gemiyle birlikte sular altında kalana dek enstrümanlarını çalmaya devam ettiler. Bu olay, aslında Titanik filmini izleyenlerin aşina olduğu bir detay.

2-Titanik’in Batması Uzun Zaman Aldı

Titanik buz dağına çarptıktan sonra hemen batmadı. Gemi devasa bir boyutta olduğu için, ilk önce çarpma sonucu yarılan kısımdan su dolmaya başladı. Yavaş yavaş tüm gemi sulara gömüldü. 2 saat 40 dakika boyunca batmaya devam etti.

3-Yeteri Kadar Cankurtaran Botu Yoktu

Gemi, 64 adet cankurtaran botu alabilecek kadar büyüktü. Eğer bu kadar bot olsaydı, zaten yolcuların tamamı kurtulacaktı. Ancak geminin batmayacak bir gemi olduğu düşünüldüğü için, gemi tasarımcısı yalnızca 20 filikalık yer ayırmıştı. Ayrıca her bir filika 50-60 kişi kapasitesindeydi. Ancak geminin boşaltılması sırasında her filikaya 20 kişi yerleştirildi. Bu nedenle birçok kişi ya donarak ya da boğularak, korkunç bir biçimde hakka yürüdü.

4-Titanik’in Fırıncısı Bile Zar Zor Kurtuldu

Titanik batarken yolcular aç kalmasın diye adamlarını toplayan geminin fırıncıbaşısı, kumanyaları hazırlattı. 10 nolu filikanın kaptanı olması gerekiyordu. Ancak fırında işi bittiğinde filikaların hepsi tükenmiş, yerlerinde yeller esiyordu. Bunun üzerinde gemi batana kadar burada kalan fırıncı, 2 saat 40 dk boyunca yarım şişe viskiyi midesine indirdi. Batış gerçekleştiğinde ise buz gibi suyu, kanındaki alkol sayesinde hissetmedi. Gün doğunca gözüne kestirdiği bir filikaya binmeye çalıştı ancak filikanın kenarında bile yer yoktu. Saatlerce bu filikanın kenarına tutunmuş bir şekilde, belden aşağısı suyun içinde yardım gelmesini bekledi. Sonunda bu kazadan hiçbir yerine bir şey olmadan paçayı kurtardı.

5-Batmayacağı Düşünülen Gemi Aslında Batması İçin Tasarlanmış Gibiydi

Titanik için “batmaz gemi” denmesi, aslında geminin alt kısımlarının tasarımından kaynaklanıyordu. Alt kısım göz göz ve birbirinden yalıtılmış odalar şeklinde tasarlanmıştı. Ancak bir kusur vardı; su bu odalardan birbirine sızmıştı. Ayrıca ilk önce bir odanın tamamen suyla dolması, geminin bir yanını aşırı ağır yapıyor ve aşağı çekilmesini sağlıyordu.

6-Gemide Daha Önce Gemi Kazasından Kurtulan Bir Yolcu Vardı

“Yıldırım aynı yere iki defa düşmez” derler, ancak siz bunu pek ciddiye almayın. Raymond, 24 Kasım 1871’de birbiriyle Montevidio Limanı’na dek yarışacak iki gemiden birine binmişti. Raymond’un bindiği gemi, bu hararete dayanamadı ve kazan dairesi patladı. 164 yolcudan 65’i kazadan kurtuldu, diğerleri yanarak öldü. Bu olaydan sonra Raymond gemiye binmeye tövbe etmişti ama Titanik’i görünce dayanamadı. Hemen bir bilet aldı. Kaza gerçekleştiğinde ise bu sefer şansı yaver gitmedi.

7-Titanik Devasa Bir Büyüklükteydi

İsminin hakkını veren bu gemi, çok büyüktü. Yaklaşık iki futbol sayası uzunluğuda, adeta yüzen bir adaydı. İnsanlık tarihi, o güne kadar böyle bir gemi görmemişti. Karşısında büyülenilmesi gayet anlaşılabilir.

8-Titanik 20 Yıl İçinde Tamamen Yok Olacak

Titanik 100 yıldan fazladır sular altında ve paslanıyor. Halomonas Titanicae isminde yeni bulunan bir bakteri ise bu pasları yiyerek hayatta kalıyor. Bu gidişat devam ederse, 20 yıl içinde ufacık bakteriler devasa gemi enkazını yiyip bitirecekler!