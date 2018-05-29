James Cameron: Okyanuslar, Medeniyetin Çöplüğü Haline Geldi

Okyanusların geleceğinin hiç de parlak olmadığını söyleyen James Cameron, özellikle bu durumun Büyük Set Resifi ile ünlü Avustralya'yı etkileyeceğini söyledi.

Avatar ve Titanik gibi filmleriyle tanıdığımız James Cameron, okyanusların geleceği konusunda oldukça endişeli. Titanik'in ünlü yönetmeni Cameron: "İnsanların okyanuslara ve denizlere davranışları değişmedikçe Avusturalya'daki Büyük Set Resifi'nin geleceği hakkında oldukça şüpheliyim." dedi.

Sidney'de konuşan ünlü yönetmen, ayrıca şunları da söyledi: "Atmosfere yaydığımız karbonla alakalı herhangi bir kısıtlamayı devreye sokmazsak Büyük Set Resifi sona erecek."

Titanic enkazını 11 kez ziyaret eden Cameron, su bilimleri konusunda birçok ünlüden çok daha bilgili. Cameron, denizler ve okyanuslar konusunda oldukça bilgili olmasıyla birlikte suların geleceği ile alakalı da oldukça karamsar: "Hayatını derin okyanuslarda sürdüren canlılar milyonlarca yıldır var ve olmaya da devam edecek. Ancak okyanusları daha çok ziyaret ederek onlar hakkında çok daha fazla düşünmeliyiz."

Fosil yakıtların gün geçtikçe kullanımın artmasıyla birlikte iklim değişikliği, mercan ağırmasına sebep oluyor. Balıkçılığın ilerlemesi ve büyük gelişkin kıyılar da bunun sebepleri arasında. Bu yüzden öncelikle değişime kendimizle başlayabiliriz. Örneğin denizlere ya da deniz kenarlarına çöp atmayarak. Plastik kullanımını en aza indirerek ve çevremizdekileri de bu konuda uyararak ufak da olsa bir değişiklik yapabiliriz.