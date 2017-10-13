Titanik Kurbanının Açık Arttırmayla Satılan Günlüğü

105 yıl önce gerçekleşen Titanik felaketinden kalanlar hala adından söz ettirmeye devam ediyorlar. Kazadan bir gün önce kaleme alınmış ve açık arttırmayla satılan bir mektubun şu sözleri oldukça dokunaklı: “Her şey yolunda giderse Çarşamba günü yolculuğumuz bitiyor.”

RMS Titanic, White Star Line şirketine ait Olympic sınıfı bir transatlantik yolcu gemisiydi. İrlanda'da üretildi ve 15 Nisan 1912 gecesi daha ilk seferindeyken bir buz dağına çarptı ve yaklaşık iki saat kırk dakikada Kuzey Atlantik'in derin ve soğuk sularına teslim oldu. 1912'de yapımı tamamlandığında Titanik, dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisiydi. Batışı 1.522 kişinin ölümüyle sonuçlandı ve en büyük deniz felaketlerinden biri olarak tarihe geçti.

Denizin derinliklerinden çıkan kalıntılar ise hala felaketin ne denli büyük dramlara yol açtığını ortaya koyuyor:

Felaketten sadece bir gün önce “Her şey yolunda giderse Çarşamba günü New York’ta yolculuğumuz bitiyor.” sözlerinin yazıldığı günlük de bu kalıntılardan birisi. 13 Nisan 1912 tarihli yazıda, “Bu gemi devasa boyutlarda ve büyük bir otele benziyor. Yemekler ve müzikler harika” sözleri de yer alıyor.

Günlüğün sahibi ve Titanik kurbanı olan Alexander Oskar Halverson 42 yaşındaydı. Gemideki herkesin milyoner gibi yaşadığını söylemiş. Ertesi gün Titanik bir buzdağıyla karşılaşıyor ve 1522 yolcusu 3 saat boyunca yaşam mücadelesi veriyor.

Günlük yıllardır Holverson’un ailesinde kaldı ve üç kere açık arttırmayla el değiştirdi. Yakın zamanda gerçekleşen son satışta, 80.000 sterlinlik değer biçildi. İki yıl önce, gene kazaya kurban giden yolcu Esther Hart tarafından yazılmış başka bir günlük,119.000 sterline alıcı bulmuştu.

Söz konusu mektuplar artık okunabilmek için çeşitli bilimsel süreçlerden geçirilmek zorundalar. Çünkü tuz ve su metaller dahil tüm kalıntıları yıpratırken, kağıtların sağlam çıkartılabilmeleri büyük şans. Kim bilir, yok olan veya hala derinliklerde bulunan daha ne kalıntılar vardır.