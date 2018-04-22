Titanik Yemek Menüsü, Açık Arttırmayla 100 Bin Pound'a Gitti

Titanik'te ilk kez kullanılan ve yemeklerden oluşan bir menü, açık artırmada £100.000'a satıldı.

Hiç bir menünün açık arttırmayla 100 bin pound'a (yaklaşık 570.000 Türk Lirası) satıldığını düşündünüz mü? Artık düşünebilirsiniz. Batmaz denilen ancak batan gemi Titanik'in ilk yemek menülerinden birisi açık arttırmayla 100 bin pound'a satıldı.

En kıdemli mürettebattan olan İkinci Subay Charles Lightoller, 10 Nisan 1912'de Southampton'dan ayrılırken menüyü karısına verdi. Açık artırma yapan Alan Aldridge, 'dünya üzerindeki en nadir menülerden birisi' olduğunu söyledi. "Altı üstü bir menü ya" diye bilirsiniz ancak ürün, Devizes'da Henry Aldridge & Son açık artırmasında bir İngiliz koleksiyoncuya 100 bin pound'a satıldı.

Çarpmış bir geminin proje odasının anahtarı, £78.000 karşılığında Texas'tan bir toplayıcıya satılırken, Steward rozeti £57.000 karşılığında satıldı. Rozet, Thomas Mullen'a aitti ve eşya, cesediyle birlikte bulundu.

Şirketten Andrew Aldridge açık arttırma hakkında şunları söyledi: "Müzayedenin sonuçlarından memnun kaldık ve nesnelerin nadir görülmesi, Titanik hikayesine devam eden hayranlığın bir göstergesi." Bu nadir antikalar, belli ki dünyanın dört bir yanından birçok koleksiyoncuya ulaştı.