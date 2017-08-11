Zonguldak Ekonomi Zirvesi konulu toplantıda konuşma yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yerli otomobille ilgili özellikle geçtiğimiz ve bir önceki yıl çok sayıda bilgilendirmede bulunmuş, yakın zamanda ilk yerli otomobilimizi yollarda görebileceğimizden bahsetmiştik. Açıkçası uzun bir süredir bu konuyla ilgili pek ses çıkmıyordu, ta ki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Zonguldak’ta yapılan Ekonomi Zirvesi konulu toplantıda yaptığı konuşmaya kadar.

Yerli otomobilin Filyos Vadi bölgesinde yapılmasına talebine karşılık bizleri heyecanlandıran açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yerli otomobili ben yapacak olsam 'emrin olur' diyeceğim işi bitireceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Babayiğit arıyoruz' dedi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla beraber yerli otomobili yapacak kişilerle, şahıslarla ve firmalarla görüşmeleri bitirdik. Şu müjdeyi vermek istiyorum. Yerli otomobili yapacak, Türkiye'nin markası olacak otomobili yapacak babayiğitler var. Haberiniz olsun. Bunu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla beraber çalıştık. Yakında bunların kim olacağıyla ilgili Pazar günü görüşmeler bittikten sonra, Cumhurbaşkanımızın onayını aldıktan sonra kamuoyuna açıklayacağız. Tabii bu bir devlet projesi değil, özel sektör projesi olacak. Özel sektörümüze biz de diyeceğiz ki bakınız benden Filyos, Ereğli'de buna talip. Talipli olan birçok yerimiz var. Konya, Kayseri, Antep var, Adana var."

Yazılım sektörünün dünya genelindeki tırmanışına ve en çok nitelikli çalışanın arandığı sektörü olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "İş öyle bir noktaya doğru gidiyor ki bugün artık bazı üreten fabrikalar sürücüsüz, insan hayatı çok önemli olduğu için şoförü olmayan kamyon, otobüs ve otomobile doğru gidiyor. Dünya böyle bir dünya. Otomobil sektörü de buna döndü" şeklinde konuştu.