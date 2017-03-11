TOBB Başkanı: Teknolojiyi Birbirimize Laf Sokmak İçin Kullanıyoruz

Türkiye Teknoloji Buluşmaları kapsamında konuşma yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarlıkçıoğlu, “teknolojiyi laf sokmak için kullanıyoruz” dedi.

Her geçen gün gelişen teknolojiyle en yeni teknoloji trendlerini Türkiye ile buluşturmak ve teknolojinin gidişatını, ülkemizdeki durumunu değerlendirmek için düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları düzenlenmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın Balıkesir ayağında konuşma yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarlıkçıoğlu, ülkemizdeki sosyal medya kullanım oranlarına ait verilerle birlikte etkileyici bir mesaj paylaştı.

Detaylı bir şekilde verilerle sözlerini destekleyen Hisarlıkçıoğlu, Facebook kullanımında 6. ve Instagram kullanımında 4. olduğumuzu belirterek, tüm bunlara rağmen e-ticarette hala ilk 25’e giremediğimizi söyleyerek “interneti laf yetiştirmek için kullanıyoruz” dedi.

Aslında Rifat Hisarlıkçıoğlu’nun yaptığı bu açıklama, ülke olarak teknoloji tüketiminde üst sıralarda olmamıza rağmen üretim tarafında geri planda olduğumuzun en iyi göstergelerinden bir tanesi. Umarız, herkes bu durumun farkına varabilir ve bir an önce saçma boyutlara ulaşan sosyal medyayı kullandığımız kadar teknolojiye bir şeyler katabiliriz.