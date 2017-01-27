Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, büyüme hızlarına yetişilmeyen 20 şirketi, bazı verilere de yer vererek açıkladı.

Gerek küresel olarak dalgalanmalardan, gerekse de ülkemizde yaşanan birçok olumsuz gelişmelere rağmen bazı şirketler, yüksek yüzdelerle büyümeye devam ettiler. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, tüm zor koşullara rağmen büyüme ivmesini artırmayı başaran 20 şirketi açıkladı. Yalnız şunu da belirtmeliyim; şirketlerden hemen hemen hiçbirini -eğer siz ya da bir tanıdığınız çalışmıyorsa- duyduğunuzu zannetmiyorum.

20 - Göçmen Börek

2012-2015 Büyüme oranı: Yüzde 502.0

2015 Gelir Aralığı: 5-20 Milyon TL

2015 Yılı Çalışan Sayısı: 150

Şehir: Kocaeli

19- Kandemir Deri ve Tekstil

2012-2015 Büyüme oranı: Yüzde 502.6

2015 Gelir Aralığı: 20-50 Milyon TL

2015 Yılı Çalışan Sayısı: 172

Şehir: İstanbul

18- Çukurova Yalıtım

2012-2015 Büyüme oranı: Yüzde 503.6

2015 Gelir Aralığı: 50-250 Milyon TL

2015 Yılı Çalışan Sayısı: 200

Şehir: Kocaeli

17- Tavuk Dünyası Gıda

2012-2015 Büyüme oranı: Yüzde 531.8

2015 Gelir Aralığı: 20-50 Milyon TL

2015 Yılı Çalışan Sayısı: 207

Şehir: İstanbul

16- Dma İç ve Dış Ticaret

2012-2015 Büyüme oranı: Yüzde 668.7

2015 Gelir Aralığı: 5-20 Milyon TL

2015 Yılı Çalışan Sayısı: 4

Şehir: Kayseri

15- Orhan Apaydın -Apaydın Yapı Dekorasyon

2012-2015 Büyüme oranı: Yüzde 686.9

2015 Gelir Aralığı: 5-20 Milyon TL

2015 Yılı Çalışan Sayısı: 9

Şehir: Kayseri

14- Bilgiç İnşaat

2012-2015 Büyüme oranı: Yüzde 700.7

2015 Gelir Aralığı: 5-20 Milyon TL

2015 Yılı Çalışan Sayısı: 15

Şehir: Yalova

13- Öğüt Organik Tarım

2012-2015 Büyüme oranı: Yüzde 709.3

2015 Gelir Aralığı: 5-20 Milyon TL

2015 Yılı Çalışan Sayısı: 40

Şehir: Gaziantep

12- Ali Hesapcıoğlu-Efe Dış Ticaret

2012-2015 Büyüme oranı: Yüzde 733.5

2015 Gelir Aralığı: 5-20 Milyon TL

2015 Yılı Çalışan Sayısı: 7

Şehir: Aydın



11- Volkan İtfaiye Araçları

2012-2015 Büyüme oranı: Yüzde 735.6

2015 Gelir Aralığı: 50-250 Milyon TL

2015 Yılı Çalışan Sayısı: 271

Şehir: İzmir



10- Promoda Tekstil Sanayi

2012-2015 Büyüme Oranı: Yüzde 978.0

2015 Gelir Aralığı: 5-20 Milyon TL

2015 Yılı Çalışan Sayısı: 32

Şehir: Denizli

9- Erdoğan Kitap Dağıtım

2012-2015 Büyüme Oranı: Yüzde 1058.0

2015 Gelir Aralığı: 5-20 Milyon TL

2015 Yılı Çalışan Sayısı: 18

Şehir: İstanbul

8- Intersweet Dış Ticaret

2012-2015 Büyüme Oranı: Yüzde 1155.4

2015 Gelir Aralığı: 250-500 Milyon TL

2015 Yılı Çalışan Sayısı: 42

Şehir: İstanbul

7- Haldız İnşaat Otomotiv

2012-2015 Büyüme Oranı: Yüzde 1159.4

2015 Gelir Aralığı: 500-750 Milyon TL

2015 Yılı Çalışan Sayısı: 1000

Şehir: Kocaeli

6- Ekin Zeytincilik Gıda

2012-2015 Büyüme Oranı: Yüzde 1262.1

2015 Gelir Aralığı: 50-250 Milyon TL

2015 Yılı Çalışan Sayısı: 118

Şehir: Bursa

5- Ruha Elektrik

2012-2015 Büyüme Oranı: Yüzde 1315.6

2015 Gelir Aralığı: 250-500 Milyon TL

2015 Yılı Çalışan Sayısı: 14

Şehir: İstanbul

4-) Dönersan Döner Gıda

2012-2015 Büyüme Oranı: Yüzde 1592.5

2015 Gelir Aralığı: 20-50 Milyon TL

2015 Yılı Çalışan Sayısı: 110

Şehir: İstanbul

3- Es Group Denizcilik

2012-2015 Büyüme Oranı: Yüzde 1685.1

2015 Gelir Aralığı: 20-50 Milyon TL

2015 Yılı Çalışan Sayısı: 14

Şehir: Kocaeli

2- Best Modüler Mobilya

2012-2015 Büyüme Oranı: Yüzde 2828.9

2015 Gelir Aralığı: 5-20 Milyon TL

2015 Yılı Çalışan Sayısı: 73

Şehir: Kocaeli

1- Ares Tersanecilik

2012-2015 Büyüme Oranı: Yüzde 4472.9

2015 Gelir Aralığı: 20-50 Milyon TL

2015 Yılı Çalışan Sayısı: 248

Şehir: Antalya