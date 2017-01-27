Gerek küresel olarak dalgalanmalardan, gerekse de ülkemizde yaşanan birçok olumsuz gelişmelere rağmen bazı şirketler, yüksek yüzdelerle büyümeye devam ettiler. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, tüm zor koşullara rağmen büyüme ivmesini artırmayı başaran 20 şirketi açıkladı. Yalnız şunu da belirtmeliyim; şirketlerden hemen hemen hiçbirini -eğer siz ya da bir tanıdığınız çalışmıyorsa- duyduğunuzu zannetmiyorum.
20 - Göçmen Börek
2012-2015 Büyüme oranı: Yüzde 502.0
2015 Gelir Aralığı: 5-20 Milyon TL
2015 Yılı Çalışan Sayısı: 150
Şehir: Kocaeli
19- Kandemir Deri ve Tekstil
2012-2015 Büyüme oranı: Yüzde 502.6
2015 Gelir Aralığı: 20-50 Milyon TL
2015 Yılı Çalışan Sayısı: 172
Şehir: İstanbul
18- Çukurova Yalıtım
2012-2015 Büyüme oranı: Yüzde 503.6
2015 Gelir Aralığı: 50-250 Milyon TL
2015 Yılı Çalışan Sayısı: 200
Şehir: Kocaeli
17- Tavuk Dünyası Gıda
2012-2015 Büyüme oranı: Yüzde 531.8
2015 Gelir Aralığı: 20-50 Milyon TL
2015 Yılı Çalışan Sayısı: 207
Şehir: İstanbul
16- Dma İç ve Dış Ticaret
2012-2015 Büyüme oranı: Yüzde 668.7
2015 Gelir Aralığı: 5-20 Milyon TL
2015 Yılı Çalışan Sayısı: 4
Şehir: Kayseri
15- Orhan Apaydın -Apaydın Yapı Dekorasyon
2012-2015 Büyüme oranı: Yüzde 686.9
2015 Gelir Aralığı: 5-20 Milyon TL
2015 Yılı Çalışan Sayısı: 9
Şehir: Kayseri
14- Bilgiç İnşaat
2012-2015 Büyüme oranı: Yüzde 700.7
2015 Gelir Aralığı: 5-20 Milyon TL
2015 Yılı Çalışan Sayısı: 15
Şehir: Yalova
13- Öğüt Organik Tarım
2012-2015 Büyüme oranı: Yüzde 709.3
2015 Gelir Aralığı: 5-20 Milyon TL
2015 Yılı Çalışan Sayısı: 40
Şehir: Gaziantep
12- Ali Hesapcıoğlu-Efe Dış Ticaret
2012-2015 Büyüme oranı: Yüzde 733.5
2015 Gelir Aralığı: 5-20 Milyon TL
2015 Yılı Çalışan Sayısı: 7
Şehir: Aydın
11- Volkan İtfaiye Araçları
2012-2015 Büyüme oranı: Yüzde 735.6
2015 Gelir Aralığı: 50-250 Milyon TL
2015 Yılı Çalışan Sayısı: 271
Şehir: İzmir
10- Promoda Tekstil Sanayi
2012-2015 Büyüme Oranı: Yüzde 978.0
2015 Gelir Aralığı: 5-20 Milyon TL
2015 Yılı Çalışan Sayısı: 32
Şehir: Denizli
9- Erdoğan Kitap Dağıtım
2012-2015 Büyüme Oranı: Yüzde 1058.0
2015 Gelir Aralığı: 5-20 Milyon TL
2015 Yılı Çalışan Sayısı: 18
Şehir: İstanbul
8- Intersweet Dış Ticaret
2012-2015 Büyüme Oranı: Yüzde 1155.4
2015 Gelir Aralığı: 250-500 Milyon TL
2015 Yılı Çalışan Sayısı: 42
Şehir: İstanbul
7- Haldız İnşaat Otomotiv
2012-2015 Büyüme Oranı: Yüzde 1159.4
2015 Gelir Aralığı: 500-750 Milyon TL
2015 Yılı Çalışan Sayısı: 1000
Şehir: Kocaeli
6- Ekin Zeytincilik Gıda
2012-2015 Büyüme Oranı: Yüzde 1262.1
2015 Gelir Aralığı: 50-250 Milyon TL
2015 Yılı Çalışan Sayısı: 118
Şehir: Bursa
5- Ruha Elektrik
2012-2015 Büyüme Oranı: Yüzde 1315.6
2015 Gelir Aralığı: 250-500 Milyon TL
2015 Yılı Çalışan Sayısı: 14
Şehir: İstanbul
4-) Dönersan Döner Gıda
2012-2015 Büyüme Oranı: Yüzde 1592.5
2015 Gelir Aralığı: 20-50 Milyon TL
2015 Yılı Çalışan Sayısı: 110
Şehir: İstanbul
3- Es Group Denizcilik
2012-2015 Büyüme Oranı: Yüzde 1685.1
2015 Gelir Aralığı: 20-50 Milyon TL
2015 Yılı Çalışan Sayısı: 14
Şehir: Kocaeli
2- Best Modüler Mobilya
2012-2015 Büyüme Oranı: Yüzde 2828.9
2015 Gelir Aralığı: 5-20 Milyon TL
2015 Yılı Çalışan Sayısı: 73
Şehir: Kocaeli
1- Ares Tersanecilik
2012-2015 Büyüme Oranı: Yüzde 4472.9
2015 Gelir Aralığı: 20-50 Milyon TL
2015 Yılı Çalışan Sayısı: 248
Şehir: Antalya