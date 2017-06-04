Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları, olimpiyat tarihi için ilk olacak önemli bir şeye ev sahipliği yapacak.

Özellikle teknolojik bağlamda pek çok ilke imza atılması beklenen Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları, muhtemelen olimpiyat tarihinin en epik açılışlarından birine de ev sahipliği yapacak. Toyota Motor tarafından desteklenen ve 30 mühendisten oluşan Cartivator adlı start-up şirketi, kısa bir süre önce tanıtımını gerçekleştirdiği uçan otomobilini olimpiyatlarda kullanacak.

2014 yılında temeli atılan 'SkyDrive' adlı uçan otomobilin 2018 yılının sonunda hazır bir şekilde uçuşlarını gerçekleştirmesi planlanıyor. Fakat şirket, Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlar için, otomobili önemli bir işte kullanma amacında. SkyDrive, olimpiyat ateşini yakacak ve böylece olimpiyat tarihinde ilk kez olimpiyat ateşi bir uçan otomobil tarafından yakılmış olacak.

Cartivator'deki mühendisler, uçan otomobillerini aynı zamanda dünyanın en küçük elektrikli otomobili yapma amacındalar. Böylece araç, şehrin küçük bölgelerinde de rahatlıkla kullanılabilecek.

Önümüzdeki yıl projeye 385 bin dolarlık yatırım yapacağını açıklayan Toyota Motor'ın Cartivator'dan beklentisi yüksek. Cartivator ise 2025 yılında halka satışa sunmayı planladığı aracını olimpiyatlara yetiştirmek için yoğun şekilde çalışmakta.