Tom Baker'lı Doctor Who'nun İlk Sezonu Blu-Ray'e Geliyor!

BBC’nin klasikleşmiş her Doktor Who DVD’lerini yayınlamasının üzerinden henüz birkaç yıl geçti; fakat bugünlerde BBC, sevilen Dördüncü Doktor'un ilk sahnelerini içeren eksiksiz bir kutu seti ile yeni bir adım atmak istiyor gibi görünüyor.

BBC Worldwide, Doctor Who: The Collection - Sezon 12'nin bu yaz Blu-ray'e, Tom Baker'ın 1975'teki ilk sezonundan beş hikayenin yeni HD teknolojisi ile geleceğini duyurdu. Bu beş hikaye ise sırasıyla; “Robot,“ Uzaydaki Ark ”,“ Sontaran Deneyi, “Daleklerin Yaratıcısı” ve “Siberlerin İntikamı” olacak.

Bu Box Set, fantastik yeni ambalajlarının yanı sıra ilginç bir şekilde, her zamanki klasik Who rozeti yerine yeni Jodie Whittaker dönemi logosunu taşıyor olacak. Koleksiyon sadece Tom Baker ile röportaj da dahil olmak üzere bir dizi yeni özellikler içermesinin yanında, 70'lerde ilk yayınından beri görülmeyen “Daleklerin Yaratıcısı” nın özel bir sahnesini ve her bir öykünün daha önce DVD'de çıktığı orijinal bonus içeriğin tamamını biz Doctor Who severlerin huzuruna sunuyor.

Koleksiyon, bu veriler ışığında bizlere klasik Doctor Who serisinin Blu-ray olarak devam edebileceğinin de sinyallerini veriyor. Bu eski ve klasikleşmiş serileri günümüz teknolojisinin modern standartlarına göre tekrar biz izleyenlere sunulacağının bir müjdesi olarak 26 Haziran'da raflardaki yerini alacak.