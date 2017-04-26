Tomb Raider'ı Tarayıcınız Üzerinden Oynayabilirsiniz!

Tüm zamanların en sevilen seri oyunlarından Tomb Raider'ın ilk iki bölümünü tarayıcı üzerinden oynayarak, geçmiş günleri tekrar anabileceğiz.

Oyun sektörünün en bilindik kahramanlarından olan Tomb Raider muhteşem hikaye oyunları ile herkesin beğenisini kazanıyor olsa da online desteği olmadığı için az da olsa eleştiriliyor. Bu durumun önüne geçmek için bir grup bağımsız yapımcı, orijinal Tomb Raider oyunlarını tamamen baştan yaratarak online ortama getirmeyi planlıyor.

OpenTomp, ekip çalışmalarının ilk meyvesi olan Tomb Riader’ın ilk bölümünü internet tarayıcılarına sunmaya başladı.

Eidos’un geliştirdiği oyunun orijinal kaynak kodlarına erişemedikleri belirten OpenTomb projesi çalışanları, Polygon’un açıklamalarına göre Lara Croft oyununun ilk beş oyununu baştan yaratacak. Ekip şimdiye kadar ilk oyunun ilk iki bölümünü tamamladı ve oyuncuların birinci ve üçüncü kişi görüşleri arasında dönüşüm yapmasına izin verir hale getirdi.

OpenTomb ekibi, aynı zamanda projeye katkıda bulunmak isteyen yapımcılar için bir Github sayfası oluşturdu. Bu proje sayesinde oyunların istenilen platform için port edilebileceğini belirten ekip, daha önce Eidos ile bağlantıya geçmeyi denemesine rağmen başarılı bir geri dönüş alamadığını belirtti. Tomb Raider’ı baştan yazan ekip, Eidos’la iletişime geçemediği için orijinal kodlara ve açık kaynakla yapılan projelere ihtiyaç duydu. Oyunu tarayıcıdan oynamak için buraya tıklayabilirsiniz.