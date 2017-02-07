Angelina Jolie’nin Ardından Yeni Lara Croft Böyle Olacak!

Angelina Jolie ile sinemada gördüğümüz ve aşina olduğumuz Tomb Raider’ın ana karakteri Lara Croft, bu sefer Alicia Vikilander olarak ilk defa görüntülendi.

Tomb Raider serisiyle oldukça sevilen ana karakter olan Lara Croft, özellikle Angelina Jolie tarafından canlandırılan serisi ile popülaritesini katlamıştı. 2018’de vizyona girecek yeni filmde aşina olduğumuz Jolie yerine Alicia Vikander’ın nasıl olacağı merakla bekleniyordu.

Sonunda çekimden paylaşılan görüntüler ile gördüğümüz Alicia Vikander özellikle Ex Machina ve The Danish Girl’deki performanslarından sonra böylesine bir filmdeki Lara Croft karakterine uyup uymayacağı tartışılmaya devam ediyor.

Dominic West, Daniel Wu ve Walton Goggins gibi isimlerin de yer alacağı Tomb Raider filminin adı halen açıklanmazken 16 Mart 2018’de vizyona girecek filmin çekimlerinin devam ettiğini görüyoruz.

Paylaşılan görüntülerde Lara Croft karakterine yakıştığı görülen Vikander’ın tam manasıyla performansını merakla bekliyoruz.