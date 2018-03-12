Tomb Raider Üçlemesi Yeni Geliştirmeler İle Geliyor!

Tomb Raider'ın üç oyunu yenilendi. Oyunların orijinallerine sahip olan kullanıcılar, yeni versiyonlara ücretsiz erişebilecekler.

Tomb Raider, son dönemlerde yeni çıkacak filmi ile gündeme gelmişti. Şimdi ise eski üç oyununu geliştirerek 1080p 60fps görüntü kalitesi ile Steam üzerinden sunacak. Yapılan bu uyarlama, oyunun orijinaline sahip Steam kullanıcıları için tamamen ücretsiz olacak ve mod olarak sunulacak. Oyunların uyarlaması ise, serinin mobil oyunlarına sadık kalınarak yapılacak.

Oyunun görsel olarak ne kadar tatmin edici olacağı merak konusu olsa da, klasikleşmiş bir seriyi modernleştirilmiş kontroller ve grafikler ile sunmak iyi bir fikir gibi görünüyor. Öte yandan böyle kült oyunların uyarlamaları genelde büyük eleştiriler alıyor. Serinin ne zaman geleceği ile ilgili net bir bilgi olmasa da, ilk iki oyunun tamamlandığını ve son oyun da bittiğinde Steam üzerinden tüm kullanıcılara sunulacağını biliyoruz.

Oyunun geliştiricisi Realtech VR, hazırlıkları tamamlanan ilk iki oyuna dair birer video paylaştı. Oyunun takipçilerinin olumlu tepkiler verdikleri bu uyarlamalar ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu kült üçlemeyi daha modern ve görsel olarak daha gelişmiş şekilde oynamak tatmin edici mi yoksa artık uzun süredir beklenen yeni oyun mu gelmeli?