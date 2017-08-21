Tomografi, Atom Bombasına 2.5 KM Uzaklıkla Eşdeğer

İç hastalıkları uzmanı Yrd. Doç. Dr. Cem Şahin, bir tomografi çektirme esnasında maruz kalınan radyasyonun Japonya’ya atılan atom bombasına 2.5 kilometre uzaklıktaki kişilerin aldığı radyasyon dozuna eşit olduğunu söyledi.

Gelen son verilere göre geçtiğimiz 5 yıl boyunca çekilen tomografi sayısının iki katına çıkarak 9 milyon 725 bine ulaştığını belirten Yrd. Doç. Dr. Cem Şahin, tomografinin insan sağlığına ciddi şekilde etki ettiğini belirtti.

Tomografinin gerektiğinde hastalığın teşhis edilmesi açısından vazgeçilmez unsurlardan bir tanesi olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Cem Şahin, şu açıklamalarda bulundu:

"Ancak tomografide kullanılan X ışınlarının zararlı etkileri bulunuyor. Ultrason ya da MR gibi yöntemlerle tanı konulamıyorsa, tomografiyi ikinci planda düşünmek lazım. Tomografiyi daha bilinçli kontrollü tetkik, yöntem olarak kullanmakta fayda var. Vatandaşlarımız hastanelere başvurduğunda akıllarında MR ve tomografi çektirmek oluyor. Oysa her tomografi çekiminde ciddi oranda radyasyon alınıyor. Tek tomografi çekiminde 4-7 mSv (doz eşdeğeri) arasında radyasyon alınıyor. Hastanın bununla yetinmeyip başka hastaneleri de dolaştığı düşünülürse, kat kat dozu artıyor. Aynı sene içerisinde iki veya üç kere daha çekildiği düşünülürse doz miktarı 20 mSv üstünde olur. Bu da riskli olarak gördüğümüz seviyedir. Bir tomografi çektirme sonucu alınan radyasyon, Japonya'da atılan atom bombasına 2.5 kilometre uzaklıkta yaşayanların aldığı doza eşittir."





En büyük riskin ise akciğer tomografisi sırasında oluştuğunu söyleyen Dr. Şahin, özellikle de hamile kadınların ve yaşı genç olanların daha fazla korunması gerektiğini belirterek sözlerini şu şekilde noktaladı:

Gençlerle ilgili ispatlanmış bir şey yok fakat risk ölçümleri var. Japonya'daki atom bombasından sonra ortaya çıkan veriler ışığında tomografinin verdiği radyasyonu kıyaslamışlar ve bir oranlama yapmışlar. Mesela çocuk yaşta bir karın tomografisi çekildiği zaman 2 binde bir kanser çıkma ihtimali hesaplanmış ama ispatlanmamış. Bu, yüksek bir risk olduğu için 2 binde bir bile olsa gereksiz tomografi çekmemeye çalışıyoruz. En yüksek risk karın ve akciğer tomografisinde. Beyin tomografisinde risk biraz daha az."