TomTom'un Yeni Navigasyon Cihazları Telefona Gelen Mesajları Okuyor

TomTom, CES 2017’de yeni GO ve VIA Serisi navigasyon cihazlarını tanıttı. Yeni GO Serisi, Wi-Fi özelliğiyle akıllı telefonlarla entegre olarak telefona gelen metin mesajlarını sesli olarak okuyor.

TomTom, CES 2017 etkinliğinde yeni navigasyon cihazı serilerini tanıttı. TomTom GO ve TomTom VIA Serisi, TomTom'un en son yeniliklerini ve en güncel haritalarını sunuyor. TomTom GO Serisi'nde 5 ve 6 inçlik kapasitif dokunmatik ekrana sahip GO 520 ve GO 620 modelleri tanıtıldı. İLGİLİ HABER TomTom'dan RoadDNA Sistemi Geliyor! Yeni bir Wi-Fi özeliği içeren cihazlar akıllı telefonlarla sorunsuz şekilde entegre olabiliyor. TomTom GO cihazları telefona gelen metin mesajlarını yüksek sesle okuyabiliyor ve akıllı telefonların kişisel asistanlarından tam olarak yararlanabiliyor. Böylece sürücülerin gözlerini yolda tutmasına ve ahizesiz arama yapmasına izin veriyor. Wi-Fi özelliğiyle Yaşam Boyu Dünya Haritaları'nda, herhangi bir bilgisayara bağlanmaya gerek duymadan yazılım güncellemesi yapabiliyor. Ayrıca yeni GO Serisi sürücünün alışkanlıklarını öğreniyor ve buna göre rota önerileri sunuyor.