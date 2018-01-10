TomTom ve Zenuty'den Dev Otonom Araç İşbirliği

Navigasyon sistemi üreticisi TomTom tekrar vazgeçilmez hale gelmek için CES 2018'e kendi alanında damga vurmak istiyor.

Bir dönemin en çok beğenilen GPS üreticisi olan TomTom, 2007'de zirve noktasını gördükten sonra keskin bir düşüş yaşamıştı. Ancak CES 2018'e katılan Hollandalı şirket otonom araçlar için geliştirdiği yeni haritalandırma sistemini duyurarak tekrardan büyük bir çıkış yapmayı hedefliyor. Bununla birlikte TomTom, Zenuty ile de bir dizi ortak çalışma yürüteceklerini açıkladı. İki şirket CES'te yaptıkları açıklamada amaçlarının uçtan uca özerk sürüş sistemi yazılımı üzerinde çalışmak olduğunu belirtti. Yeni proje "Zenuity Connected Roadview" olarak anılacak ve TomTom'un HD haritalama teknolojisini tarafından oluşturulan Zenuity'nin otonom sürüş yazılımı yığınına yönlendirecek.

Zenuity Connected Roadview ile umut edilen ise, otomobillerin dönüşlerde yumuşak fren yapabilmesine yardımcı olmak, yerel yol geometrisinin ve şeritlerin analizi çerçevesinde bu şeritler olmasa bile direksiyon desteğini optimum seviyeye çıkarmak olarak açıklandı. TomTom'un HD Haritası'nın zaten Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa ve Japonya'nın oldukça geniş böglelerini kapsadığı zaten biliniyor. Gerçekten de, şirket bugüne kadar bu üç bölge arasında 380 bin kilometrenin üzerinde haritalandırma yaptı ve bu nedenle Zenuity ile olan ortaklığı hem iki şirket için hem de otonom araç teknolojisi için oldukça verimli olacağa benziyor.

Tüm harita verileri, bu yıl ilk kez CES'de açıklanan yeni bir harita dağıtım hizmeti olan TomTom AutoStream aracılığıyla Zenuity Connected Roadview'e akıtılacak TomTom'un otonom sürüş müdürü Willem Strijbosch, "Sürüşün geleceğini hızlandırmak için vizyonumuzu paylaşan Zenuity gibi akıllı ortaklarla çalışmaya kendi adımıza sözümüzü veriyoruz" dedi. Strijbosch, yaptıkları ortaklığın otonom araçlar için TomTom HD Map ve TomTom AutoStream'in değerini ortaya çıkardığını söyledi.