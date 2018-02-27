Tony Hawk ve Activision Birlikteliklerine Son Vermiş

Kaykay konusunda herkesçe kabul edilen efsane Tony Hawk ve Activision, serinin kötü gidişi sonrası 'buraya kadar' dedi.

Kim ne derse desin Tony Hawk's Pro Skater'ın ilk dört oyunu benim için efsanedir. İlk kez 1999 yılında Playstation One için piyasaya çıkan ve o döneme değin adeta yokları oynayan 'ekstrem spor' kategorisini kendi başına yücelten muhteşem bir ilk oyuna imza atmıştı Activision.

Tony Hawk's Pro Skater 4 sonrası Underground serisiyle de bir şekilde seriyi ayakta tutmayı başaran firma, daha sonrasındaki oyunlarla adeta markayı rezil etmişti. Özellikle en son çıkan Tony Hawk's Pro Skater 5, önce çizgi film vari grafiklerle duyurulmuş, çıkışına 1-2 ay kala bu grafik türünü tamamı ile değiştirerek yarı gerçekçi, yarı çizgi film vari havaya büründürmeye çalışan ve bunu da başaramayan, bununla birlikte oldukça berbat mekaniklere sahip olan oyun serinin devam edip etmeyeceğini de sorgulatır hale gelmişti.

2015 yılından beri sessizliğini koruyan bu iki taraftan Tony Hawk sonunda sessizliğini bozdu ve oyunun gidişatı konusunda Activision ile çalışmadığını belirtti. Bununla birlikte enteresan bir durum var ki; Activision isterse kendisinin adına yeni oyunlar yapmaya devam edebilir. Nitekim oyunun isim hakları halen kendilerinde. 50 yaşındaki ünlü kaykaycı Tony Hawk'ın tweet'lere verdiği cevaplarda, kendi adının geçtiği bir oyunun hiçbir noktasına müdahil olamamasından duyduğu üzüntüyü de görebiliyoruz. Bakalım önümüzdeki günlerde seriyle ilgili yeni gelişmeler yaşanacak mı?