Top Sektirerek Everest’e Tırmanan Adam: John Farnworth

Futbolcu John Farnworth, yol boyunca ayağında sektirdiği top ile birlikte Everest'e çıktı. Dünya Guinness Rekorunu kırmayı amaçlayan genç futbolcu elde ettiği geliri bir yardım topluluğuna bağışlayacağını söyledi.

Serbest futbolcu John Farnworth bir yardım kurumuna bağışta bulunmak amacı ile kendine yüksek bir hedef koydu. Yol boyunca ayağında top sektirerek Everest Dağı Ana Kampı’na ulaşmayı hedefleyen Farnworth, bu sayede listesine dokuzuncu Guinness Dünya Rekoru’nu da ekleyebilecekti. Bunu bir yardım bağışı için yapan Farnworth, bu zorlu görevi başarı ile gerçekleştirdi. Genç futbolcu daha sonra katıldığı bir televizyon programında, hedefini gerçekleştirirken kendini çok iyi hissettiğini ancak hava koşullarının ve yorgunluk faktörünün onu biraz zorladığını söyledi.

32 yaşındaki futbolcu, Alzheimer Topluluğu’na 50.000 £’lık bir bağış yapabilmek için gerçekleştirdiği yürüyüşü sırasında, 8.848 metre yüksekliğe tırmandı. Bir kamera ekibinin John’un bu deneyimi sırasında, ona eşlik etmesi ile birlikte, ortaya John'un unutulmaz fotoğrafları çıktı.

Güzel bir amaç uğruna bu işe girmiş olan futbolcunun, fotoğraflarından yüzündeki haklı gururu görebiliyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? John Farnworth gerçekten de zorlu bir görevi hakkı ile yerine getirmiş mi?

Futbolcunun Everest görevi sırasında çekilmiş daha fazla fotoğrafını görmek istiyorsanız, fotoğrafçının kişisel Instagram sayfasını inceleyebilirsiniz.