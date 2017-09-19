213 Bin Dolar Değerinde Chromebook Öğrencilerden Toplandı

Massachusetts'de bir okulda öğrencilere dağıtılan Lenovo N21 ve N22 Chromebook'lar üç farklı cihazdan duman ve kıvılcım çıkması gerekçesiyle toplatıldı.

Massachusetts'te yer alan East Bridgewater devlet okulunda öğrencilere derste kullanılmak üzere dağıtılan 1.169 tane Chromebook, son 9 ayda ortaya çıkan üç farklı kıvılcım ve duman gibi sıkıntıların ardından güvenlik nedeniyle toplatıldı. Okul bu cihazların yerine iPad'ler ve HP üretimi Chromebook'lar dağıtmayı planlıyor.

Lenovo yetkililerinin okula ilettiği bilgi, duman çıkmasının nedenini düşük voltaj olarak belirtti ve cihazlardaki plastiğin yanmaya karşı dayanıklı olduğunu ifade etti. Satın alınan ve toplatılan Chromebook laptoplara okul yaklaşık olarak 213bin dolar harcama yapmıştı. Okulun komitesi durumun ardından yapılan toplantıyla bu cihazların yerine 181bin dolarlık bir ödenek ile iPad'ler ve Hp üretimi Chromebook laptoplar alınacağını belirtti. Okul aynı zamanda Lenovo ve sigorta firmaları ile yaşadıkları ekonomik kaybı azaltmanın yollarını arıyor.

Öğrencilerle yapılan röportajlarda çocuklar, öğretmenlerin dersler ve özellikle ödevler için Chromebook laptopları kullandıklarını söylediler. Bu ekosisteme düzenlerini oturtmuş olan öğrenciler şuan sıkıntı yaşıyorlar.