Geliştiricilerin uygulama marketlerinde bazı ücretli uygulamaları kısa süreliğine ücretsiz yaptığını biliyoruz. Bu noktada sizler için takipte kaldığımız, kısa süreliğine ücretsiz iOS uygulamalarını sizler için derledik.

Gerek tanıtım yapma amaçlı olsun gerekse başka nedenlerden dolayı, uygulama geliştiricileri kimi zaman uygulamalarını tüm halka ücretsiz olarak açıyorlar. Eğer bir uygulamayı sürekli olarak takip etmiyorsanız, ücretsiz olsa bile haberdar olmanız düşük bir ihtimal. Ancak siz sevgili okuyucularımız için sürekli araştırdığımız kısa sürekli ücretsiz uygulamaları sizler için yeniden derledik. İşte toplam değeri 130 TL olan, ancak kısa süreliğine ücretsiz 10 iOS uygulaması.

1. Thumb Web Browser

Web sitelerinizde arama yapmak, bu tarayıcı ile çok daha rahat olabilir. Tek yapmanız gereken kolayca gezinmek için küçük resimleri kullanmak. Uygulama, kolaylaştırılmış tasarımı sayesinde web sayfalarını daha hızlı okumak için kaynakları ve çalışma sürelerini kaydeder.

2. BuyMilk: Lists in iMessage

WhatsApp’a alternatif bir mesajlaşma uygulaması arıyorsanız, BuyMilk hoşunuza gidebilir. Ancak sevip sevmeyeceğinizi indirip incelemeden bilemezsiniz değil mi?

3. Final Draft Mobile

Öncelikle söylemeliyim ki bu uygulama, yaklaşık 44 TL’lik fiyatıyla listedeki en pahalı uygulamadır. Final Draft Mobile, iPAd ve iPhone’unuzdaki komut dosyalarını yazmanıza, düzenlemenize ve okumanıza olanak tanır. Bana kalırsa uygulamanın bu denli pahalı oluşunun nedeni kaliteli olmasından kaynaklanıyor. Tabii karar yine de sizin.

4. Hex Gem Defense

Oyun severlerin değişiklik arayışı için seçebileceği; eksantirik canavarlı, farklı bir oyun. Savunma oyunlarına ilginiz varsa Hex Gem Defense, muhtemelen ilginizi çekecektir.

5. Week Calendar Widget Pro

Cihazınızın kilidini açmadan güncel, şimdiki ve gelecekteki takviminizi görebileceğiniz kullanışlı bir widget’te kısa süreli ücretsiz uygulamalar içerisinde yerini aldı. Hayatı yoğun tempolu yaşıyorsanız şayet, uygulama sizi fazlasıyla mutlu edecektir.

6. Archives

Archives, iPhone ve iPad’inizde arşiv dosyalarını hemen açabilen oldukça işlevsel bir uygulamadır. Temeli ise son derece popüler Mac OS X Unarchiver’e dayanmaktadır.

7. Memorize texts, lyrics, poems

Uygulama, herhangi bir metni en kısa sürede size öğretebileceğini iddia ediyor. Aşamalı olarak ilerleyen uygulamada sizi sıkmadan eğlendirecek birçok da zevkli detay gizli.

8. Riddles – Guess the answer

Zeki olduğunuzu düşünüyor musunuz? Bakalım uygulamadaki iddialı soruları da çözebilecek misiniz? Uygulama beyin jimnastiği için birebir. Ayrıca ingilizcenizin ne kadar iyi olduğunu da test edebilirsiniz.

9. Minibudget Pro

Son zamanlarda eğer kesenin ağzını biraz fazla açtıysanız, bütçe dostu uygulama sizler için ücretsiz durumda. Harcamalarınızı kategoriye göre kaydederek nereye ne harcadığınızı daha net görebilirsiniz.

10. Fresh Emojis

Birçok etiket ve stickers’ı edinebileceğiniz kolay kullanımlı, zevkli bir uygulama.

Birbirinden farklı bu uygulamalardan kendinize uygun olanı indirebilir veya şansınızın kaçmasını bekleyebilirsiniz. Özellikle 44 TL fiyatla kullanıcılara satılan uygulamanın fiyatını değip değmediğini görmek sanıyorum ki zevkli olacak. Bu konuda size tavsiyem, kısa süreli ücretsiz olan bu uygulamaları bir an önce indirmeniz.