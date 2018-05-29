iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanmak üzere indirebileceğiniz normalde ücretli olan, ancak kısa bir süreliğine ücretsiz olan 8 uygulamayı sizler için derledik.

Apple cihazlarınız için uygulama ve oyun sunulan bir platform olan Apple Store'da zaman zaman bazı oyun ve uygulamalar kısa süreliğine ücretsiz olabiliyor. Normalde ücretli olarak sunulan bu 8 uygulamaya kısa bir süreliğine ücretsiz olarak sahip olabileceksiniz. Siz de listeyi inceleyerek içerisinden sevdiklerinizi indirip ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

Password Safe - iPassSafe

Normal Fiyatı: 18,17 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Bu uygulama ile diğer uygulamalarınıza kilit koyabilir ve gizli kalmasını istediğiniz bilgileriniz saklayabilirsiniz. Çoğu zaman telefonumuzu bir arkadaşımıza veya akrabamıza verdiğimizde, telefonu bir an önce almak isteriz, çünkü girmesini istemeyeceğimiz uygulamalara erişim sağlamamalılardır. Bu uygulama ile istediğiniz uygulamalara şifre koyarak kendi güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

dB meter - noise measure

Normal Fiyatı: 9 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Artık akıllı telefonlarımız birçok fonksiyona kavuştu ve çeşitli ihtiyaçları gidermekte en büyük yardımcımız. Bu uygulama ile desibel ölçüm cihazına gerek duymadan ortamdaki sesin desibel seviyesini ölçebileceksiniz. Normalde ücretli olan bu uygulamayı kısa bir süreliğine ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

SMS ++

Normal Fiyatı: 25,25 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Klavyeyle yazı yazmaktan sıkıldıysanız, bu uygulama tam sizlik. Telefonunuzun mikrofonunu kullanarak söylediklerinizi yazıya aktaran bu uygulama uzun mesajlar yazma zahmetinden sizi kurtarabilir. Farklı dil seçenekleriyle size uygun olanı seçebilirsiniz.

Email ++

Normal Fiyatı: 25,25 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Sms uygulamasının mail versiyonu olan bu uygulama mail atmak istediğiniz cümleleri yazıya çevirerek sizi büyük bir yükten kurtarmakta. İki uygulamada da Türkçe Dil desteğinin olması ise indirmek için en büyük sebeplerden biri.

XYZ Translate - Browser Widget

Normal Fiyatı: 45,43 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Safari tarayıcılarınızla kusursuz bir şekilde çalışan bu çeviri uygulaması, yabancı diller konusunda hayatınızı kolaylaştıracak. Çoğu kişinin sorun yaşadığı bir konu olan çeviri konusunda size bir yardımı dokunabilecek bu uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

This Way

Normal Fiyatı: 4,54 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Siz de telefonunuzun dahili harita uygulamasını beğenmiyorsanız ve farklı bir uygulama arıyorsanız bu uygulamayı deneyebilirsiniz. Bir harita uygulaması olan This Way, sizlere dahili haritadan daha iyi bir deneyim yaşatacağını iddia ediyor.

IQ Test - With Solutions

Normal Fiyatı: 13,62 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Hiç IQ puanınızı merak etmiş miydiniz? Kesin doğruluğu nedir bilemesek de bu uygulama sizin IQ puanınızı ölçtüğünü iddia etmekte. Siz de indirerek arkadaşlarınızla sıra sıra çözerek yarışabilir ve eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz.

Speedo

Normal Fiyatı: 9 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Aracınızla veya bisikletinizle ilerlerken GPS yardımıyla hızınızı ölçen bu uygulama güzel özellikler de sunmakta. Ayna modu ile hayalet gösterge olarak da kullanabileceğiniz Speedo'yu ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

İçinde aracınız için hayalet gösterge uygulamasından, desibel ölçmenize yarayacak bir uygulamaya kadar birçok ücretsiz içeriğin olduğu listeden istediğinizi seçerek telefonunuza veya tabletinize indirebilirsiniz.