Kısa Süreliğine Ücretsiz Android İkon Paketleri!

Eğer telefonunuzu özelleştirmeyi seviyorsanız ve mevcut ikon paketlerinizden sıkıldıysanız sizin için muhteşem önerilerimiz var.

Android platformu, kullanıcılara geniş bir özelleştirme alanı sunmaktadır. Bu özelleştirmelerin başını da ikonlar çekmektedir. Eğer farklı uygulama ikonları kullanmayı seviyorsanız sizin için güzel haberlerimiz var.

Bazı geliştiriciler, normalde ücretli olan ikon paketlerini zaman zaman yaptıkları kampanyalar ile kullanıcılara ücretsiz olarak sunmaktadırlar. Eğer yeni bir ikon paketi kullanmanın vaktinin geldiğini düşünüyorsanız, aşağıdaki ikon paketlerine bir göz atabilirsiniz.

İkon paketlerinden bazıları yalnızca bugüne özel olarak ücretsizken bazılarının indirimi 4 güne kadar sürmektedir. Bu yüzden zevkinize en çok uyan paketi bulmak için fazla vakit kaybetmeyin.