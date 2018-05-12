Uygulama marketlerinde bulunan geliştiriciler, bildiğiniz üzere bazı zamanlarda ücretli uygulamaları kısa süreliğine ücretsiz hale getirebiliyorlar. Bu noktada sizler için derlediğimiz listeye bakmanızda fayda var.

Her gün yeni uygulamaların eklendiği Google Play’de, geliştiriciler kimi zaman uygulamalarını tanıtmak amacıyla ücretli olan içeriklerini kısa süreliğine ücretsiz hale getiriyorlar. Sürekli olarak takip ettiğimiz ve paylaştığımız bu uygulamaları, sizler de cihazlarınıza indirerek ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Ancak takdir edersiniz ki konuyla ilgili olarak sizlere garanti verebileceğim tek konu, uygulamaların yazıyı yazdığım an ücretsiz oluşudur. Gelin toplam değeri 32 TL olan, kısa süreliğine ücretsiz Android oyun ve uygulamaları birlikte inceleyelim.

1. Ringtone Maker Pro

Ringtone Maker'ın Pro sürümü olan uygulamada reklam bulunmadığını öncelikle söylemek istiyorum. Öte yandan uygulama size, zil sesi için kişiselleştirebileceğiniz seçenekler sunar. Ringtone Maker Pro ile birlikte besteci veya sanatçı olmanız gerekmeden oldukça iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Asıl fiyatı 14.99 TL olan ve fiyatına rağmen oldukça fazla indirme sayısına sahip olan uygulamanın, fiyatını hak edip etmediğini deneyerek anlayabilirsiniz.

2. OnSite Checklist - Quality & Safety Inspector

Hayatınızı kolaylaştıracak listeleme uygulaması sayesinde, her türlü listeleme ihtiyacını hızlı ve verimli bir şekilde giderebilirsiniz. Hızlı ve kolay resimler atamaya olanak sağlayan uygulama, sizden izinsiz hiçbir bilgi ve ücret alımı sağlamayacağının da altını çiziyor. Özellikle işletme sahiplerinin işine yarayacak olan OnSite Checklist - Quality & Safety Inspector, sizin için çok yönlü ve kısa zamanda vazgeçilmez bir uygulama haline gelebilir.

3. ShoCandy - Rainbow

Siz de Instagram kullanmaktan veya fotoğraf çekinmekten hoşlananlardan mısınız? Cevabınız 'Evet' ise bu uygulama kesinlikle size göre. Faklı fotoğraf filtrelerinin bulunduğu kamera uygulaması, denemeniz gereken cinsten.

4. 2 Player Quiz Pro

Oyun oynayayım ancak kültürüm de gelişsin mantığı içerisindeyseniz eğer, iki oyunculu quiz uygulaması size istediğinizi verebilir. Birçok konuda bilginizi sınayacağınız uygulama ile kesinlikle bakış açınız genişleyecek.

5. Perceval Icon Pack

Farklı Launcherlar denemekten hoşlanıyorsanız size bir yenisi daha tanıtıyorum: Perceval Icon Pack. Kendinize uygun olarak kişiselleştirebileceğiniz uygulamayı kullanarak, yeni bir telefon almış hissiyatı yaşayabilirsiniz.

Birbirinden farklı bu oyun ve uygulamaları sizde 32 TL ödemeden cihazınıza indirebilir ve keyifle kullanabilirsiniz. Bu noktada yapmanız gereken tek şey elinizi çabuk tutmak.