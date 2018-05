Android kullanıcıları için normalde 35 TL gibi bir ödeme yaparak alabilecekleri, kısa süreliğine tamamen ücretsiz uygulamaları derledik.

Bu yazımızda sizler için Android cihazlarınıza kurabileceğiniz ve kısa süre için ücretsiz olan oyunları listeliyoruz. Bahsi geçen oyunların tekrardan ne zaman ücretli olacağı belli değil. Ancak biz yazıyı yazarken hepsinin halen ücretsiz olduğunu garanti edebiliriz. O yüzden kullanmayı düşünmüyor olsanız bile kütüphanenize eklemenizde fayda var. Bu sayede tekrardan paralı olduklarında dahi istediğiniz an yükleyebileceksiniz.

Bahsi geçen yazılımların PlayStore sayfalarına gitmek için hemen aşağıdaki linklerine tıklamanız tıklamanız yeterli.

Dots Sync

Noktalar arasındaki anahtarla geçişleri sağlamaya çalıştığınız, oldukça keyifli bir bulmaca oyunu.

Cartoon City 2 PRO

Her ne kadar tycoon oyunları belli bir kesime hitap etse de, akıllı telefonlarda bu tip oyunlar çıtır çerez gibi gidiyor.

3D Bowling Champion

Muadillerinden hem grafikleri hem de gerçeğe daha yakın oynanışıyla ayrılan güzel bir bowling oyunu.

Can You Escape - Fear House PRO

"Can You Escape?" temasını, güzel bulmacalar ve atmosferiyle birleştiren oldukça güzel bir oyun.

The Hunt for the Lost Treasure

Gerçek arka planlarla harmanlanmış enteresan bir grafik tarzı olan The Hunt for the Lost Treasure, sizi anında içine çeken bir yapıya sahip.

Parkour Flight

Etkileyici ve gerçekçi fizik animasyonları ile dikkat çeken Parkour Flight, sizi sinir hastası yapma potansiyeli bulunsa da çok eğlenceli bir yapım.