İçerisinde ilginç bir araba yarışı ve hava durumu uygulamasının da olduğu, toplamda 39 TL değerinde olan 5 uygulama ve oyun kısa süreliğine ücretsiz olarak sunulmakta.

Bazı dönemlerde Google Play Store'da normalde ücretli olan bazı uygulamalara kısa süreliğine ücretsiz bir şekilde sahip olabiliyoruz. Android telefonlar için uygulama ve oyun mağazası olan Google Play Store, ara ara sunulan bu fırsatlar ile kalbimizi çalmayı başarmakta.

Normalde ücretli olarak satın alabileceğiniz bu uygulama ve oyunlar kısa süreliğine ücretsiz durumda. Toplamda 39 TL değeri olan 5 uygulama ve oyuna sizler de sahip olmak için bir kez indirmeniz veya indirip iptal etmeniz yeterli.

Irex - Icon Pack

Normal Fiyatı: 4,29 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Uygulamaların iconlarını özelleştirmenize yarayan bu uygulama, telefonunda değişiklik yapmak isteyenlerin gözdesi olacak. İconların yanı sıra güzel duvar kağıtlarını da bulunduran bu uygulama normalde 4,29 TL iken şu anda ücretsiz olarak sunulmakta.

Sea Car Racing

Normal Fiyatı: 3,49 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Zaman zaman telefonlarımızdan ufak oyunlar oynayarak keyifli vakitler geçirebiliriz. Bu oyunda ise su üzerine kurulmuş bir otoyolda, karşınıza çıkan çeşitli engellere rağmen arabayı düşürmeden sürmeye çalışmalısınız. Normalde 3,49 TL karşılığında sahip olabileceğiniz bu oyuna kısa süreliğine ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

Your FunnyCam & PhotoEditor Pro

Normal Fiyatı: 9,19 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Gün geçtikçe artan selfie çılgınlığına siz de kapıldıysanız, bu uygulama tam sizlik. Güzellik filtresi gibi özelliklerin yanı sıra arkadaşlarınızın fotoğraflarında oynayarak komik görüntüler ortaya çıkarabilirsiniz. Normalde 9,19 TL olan bu uygulama hazır ücretsizken bir şansı hak ediyor gibi.

3D Earth Pro - Weather Forecast, Radar & Alerts UK

Normal Fiyatı: 18,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Listedeki en pahalı uygulama olan bu hava durumu tahmin uygulaması, size güzel grafikleriyle havanın durumunu bildirmekte yardımcı olacak. 15 günlük hava tahminleri ve birçok özelliğiyle sizlere sağlam raporlar sunacak uygulamaya, 18,99 TL yerine kısa süreliğine tamamen ücretsiz olarak ulaşabileceksiniz.

[Substratum] Twilight Night Black

Normal Fiyatı: 3,09 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Bir tema uygulaması olan Twilight Night Black, özellikle siyah tema sevenleri oldukça mutlu edecektir. Telefonunuzu özelleştirecek bu uygulama, fark yaratmanızı sağlayacak. Normalde 3,09 TL olan bu uygulamaya kısa bir süreliğine ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.