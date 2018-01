Android tutkunları burada mı? Kısa süreliğine ücretsiz olan 5 android oyun ve uygulamayı hafta sonuna özel olarak sizler için listeledik.

Her zaman olduğu gibi hafta sonuda yine sizleri düşünüyoruz. Bugün PC oyuncuları için yayınladığımız kısa süreliğine ücretsiz 2 oyunun dışında Android oyuncuları için kısa süreliğine ücretsiz olan 5 uygulama ve oyun yayınlayıp kombo yapmaya çalışacağız. Sizlere fırsat buldukça sunmaya çalıştığımız bu ücretsiz oyun ve uygulamalardan istediğinizi indirebilirsiniz.

Listeye geçmeden önce hatırlatalım, bu oyun ve uygulamaları bir kez envanterinize yüklediğinizde bu oyunlar tamamiyle sizin olacak. Ayrıca, şu an indirmek istemiyor olsanız bile, bir kez indir dedikten sonra iptal ederek uygulama ve oyunları kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Toplam değeri 40,15 TL olan 5 oyun ve uygulama:

The Lost Lands: Dinosaur Hunter

Normal Fiyatı: 6,29 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Dinozorlara karşı ilginiz varsa, onları avlayabildiğiniz bu oyun hoşunuza gidecektir. Çok sağlam grafikleri olmasa da, eğlenceli oynanışı ile güzel bir tercih olabilir.

Hand Drawn - Icon Pack

Normal Fiyatı: 5,89 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Normalde uygulama ve oyunlar listesine ikon paketi eklememeye çalışıyorum, ancak hazır okullar da tatil olmuşken kareli defteri özleyen kardeşlerimiz için bir güzelik yapalım istedim. 3343’den fazla ikonu ile geniş bir kitleye hitap eden uygulama, hemen hemen tüm launcher’larla çalışıyor.

nBubble Pro - Notifications in bubble

Normal Fiyatı:5,99 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

WhatsApp mesajınızın içine girmeden mesajı cevaplamak ister miydiniz? nBubble Pro ile WhatsApp, Gmail gibi pek çok iletişim uygulamasından gelen mesajları görebilir ve bunlara rahatlıkla cevap verebilirsiniz. nBubble, Facebook Messenger, WhatsApp, Gmail, SMS, Hangouts ve diğer online mesajlaşma hizmetleri ile kullanılabilir.

Out There Chronicles - Ep. 1

Normal Fiyatı: 7,99 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Sağlam görsellere sahip hikaye tabanlı bir oyun olan Out There Chronicles, genel olarak metin tabanlı bir yapıya sahiptir. Oyun içerisinde sizlere sorular sorup cevaplarını arayan oyun, sizleri uzay ve evrenle dolu büyük bir evrenin içine çekerken aynı zamanda ingilizce öğrenmenizi sağlayacak. Eğer siz de İngilizcenize güveniyorsanız Out There Chronicles’a bir şans vermenizi öneriyorum.

Mystic Guardian VIP : Old School Action RPG

Normal Fiyatı: 13,99 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Asya RPG mekaniklerine sahip oyun, hoş grafikleri ile oyuncuları kendine çekmeye çalışıyor. Belki ücretli olduğunda para vermekten çekinebilirdim, ancak hazır ücretsiz olmuşken bir bakmakta fayda var.