Android üzerinden kısa süreliğine ücretsiz olan 5 oyun ve uygulamayı sizler için sunduk. Elinizi çabuk tutarak uygulamaları hemen indirmenizi öneriyorum.

2018’in ilk hafta sonuna girmemize yalnızca saatler kaldı. Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta da sıcacık evinizde oyun oynamak isteyebilirsiniz. Bunun dışında, daha sonrasında gerek iş hayatınızda gerek de kişisel yaşantınızda kullanabileceğiniz uygulamalara ihtiyacınız da olabilir. Bugün sizlere, bu iki amaca hizmet etmek için kısa süreliğine ücretsiz olan 5 oyun ve uygulamayı sunacağız.

Toplam değeri 46,65 TL olan 5 oyun ve uygulamadan şu an ihtiyacınız olmasa da ileride kullanma ihtimaliniz olanları bir kez indirip iptal ederek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Unutmayın, bu uygulamaların ücretsiz süresi her an bitebilir, bu yüzden elinizi çabuk tutmanızı öneriyorum.

LASERBREAK 2 Pro

Normal Fiyatı: 5,19 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Lazer ışığının yönünü çeşitli nesneler kullanarak değiştirmeli ve oyunda istenilen görevleri yerine getirmelisiniz. Fizik tabanlı oyunları seven oyuncular, oyundan kendilerini alıkoyamayacaklar.

RaceOnLine

Normal Fiyatı: 3,69 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Normal bir kare kağıt üzerine yarış yapabileceğiniz, üstelik bunu online olarak başka insanlara karşı yapabileceğiniz garip bir oyun. Çizgileri devam ettirerek galip gelmeye çalışacaksınız. Telefonu yavaş olan insanların tercih edebileceği bir oyun olabilir.

SkanApp hands-free PDF Scanner

Normal Fiyatı: 29,99 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Artırılmış gerçeklik özellikleri ile geliştirilmiş SkanApp, tam anlamıyla geniş bir rapor sunmanızı sağlar. Zımbalı dokümanlar, katlanmış makbuzlar, kitap ve dergi taramaları gibi istediğiniz her şeyi tarayarak PDF dosyası olarak yayınlayan uygulama, 250’den fazla sayfayı 10 dakika gibi bir sürede hazırlayarak bu alanda başarısını ortaya koyar. Eğer böyle bir uygulamaya ihtiyacınız varsa kaçırmamanızı öneriyorum.

Zombie Raid: Survival(Full)

Normal Fiyatı: 3,49 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Yol boyunca ilerleyerek elinizdeki baltayla veya yoldan bulduğunuz silahlarla karşınıza çıkan zombileri öldürdüğünüz, eski retro grafiklere sahip hoş bir oyun.

Tiny Text Keyboard

Normal Fiyatı: 2,29 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

“Wʀɪᴛᴇ Lɪᴋᴇ Tʜᴇsᴇ” gibi küçük harfleri puntosu ufaltılmış büyük harf gibi gösteren Tiny Texy Keyboard, şekilli yazılar yazmanız için güzel bir seçenek.