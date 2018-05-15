Geliştiricilerin uygulama marketlerinde bazı ücretli uygulamaları kısa süreliğine ücretsiz yaptığını biliyoruz. Bu noktada sizler için takipte kaldığımız, kısa süreliğine ücretsiz 6 Android uygulamayı derledik.

Benzerlerini daha önce de yaptığımız ve sizlerin de severek okuduğu ücretsiz uygulamalar haberimize, bir yenisini daha ekledik. Uygulama marketleri artık bildiğiniz üzere bir dolu seçenek barındırıyor. Bu seçenekler içerisinden de eminim ki sizlerde benim gibi ilk olarak ücretsiz olanlara bakıyorsunuz. Ancak geliştiriciler bazı zamanlarda içeriklerini ücretsiz yaparak, uygulamalarını deyim yerindeyse halka açıyor. Bizlerde sizin için takip ettiğimiz bu uygulamaları listeledik. Gelin toplam değeri 47 TL olan, kısa süreliğine ücretsiz Android oyun ve uygulamalara birlikte göz atalım.

1. Flip & Slide

Benzer durumun gerçek hayatta da uygulandığı ve çok ilgi gördüğü uygulamayı, Flip&Slide ile mobil olarak deneyebilirsiniz. Adeta beyin jimnastiği yapacağınız oyun, boş zamanlarınıza heyecan katabilir. Gerçek değeri 11.99 olan uygulamayı, kısa süreliğine ücretsiz olarak indirebilir ve akıllı hamleler ile keyiflenebilirsiniz.

2. ISRYBOARD

Enstrüman çalmaktan çok keyif alıyor, ancak tümünü evinizde bulundurmak da zorlanıyor musunuz? Merak etmeyin sizleri aynı zevki tadacağınız bir uygulama ile tanıştıracağım: ISRYBOARD. Birçok farklı enstrüman ve melodinin bulunduğu bu uygulama sayesinde, farklı melodileri karıştırarak yaratıcılığınızı ön plana çıkarabilirsiniz.

3. Kayıp Hazine'nin İzinde

İlk olarak şunu belirtmeliyim ki, oyun içerisinde kullanılan oldukça iyi grafiklerle gözünüz bayram edecek. Özel bestelenmiş oyun müzikleri ve ses efektleri bulunduran oyunda; yaratıcılığınız sayesinde bulmacalar ve ipuçlarını takip ederek, korsan koyunu ve antik tapınakları bulabilirsiniz. Düzinelerce gömülü bilgi ve ipucunun bulunduğu oyunu Android tablet ve telefonlarınızdan oynamanız mümkün.

4. Sea Car Racing

Yaşınız kaç olursa olsun araba yarışları sizleri de cezbediyor mu? Eğer cevabınız “Evet” ise sizleri tehlikeli yollardan geçen bir serüvenle tanıştırmak istiyorum. Hepimizin gerçek hayatta sevdiği deniz üstü köprüler, bu oyunda sizleri mest edecek. Gerçek fiyatı 3.49 TL olan bu oyun, kısa süreliğine tamamen ücretsiz.

5. Minimalist - Icon Pack

Cihazınıza bambaşka bir hava katacak olan uygulama ile telefonunuza daha çok bakmak isteyebilirsiniz. Mobil ekranınızı minimal simgelerle donatan Minimalist - Icon Pack’da her simge farklı bir başyapıt olarak göze çarpıyor.

6. Connected Dots - Digital Net Live Wallpaper

Kendi zevkinize uygun şekilde kişiselleştirebileceğiniz canlı duvar kağıdı sayesinde, sıradan sabit duvar kağıtlarına elveda diyebilirsiniz.

Birbirinden farklı tür ve çeşitlilikteki bu mobil uygulamaları sizler de kısa süreliğine cihazlarınıza ücretsiz şekilde indirebilirsiniz. Bu bağlamda uygulama tanıtımları altında verdiğimiz bağlantılara tıklamanız yeterli olacaktır.