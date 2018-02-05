Kripto para piyasasını anlık olarak takip mi etmek istiyorsunuz? Yoksa döviz kurlarının hareketliliğini bilmeniz mi gerekiyor? İşte birbirinden farklı özelliklere sahip kısa süreliğine ücretsiz 6 iOS uygulaması.

App Store’da iOS cihazlar için pek çok faydalı uygulama olsa da bunların gerçekten faydalı özelliklere sahip olanları çoğunlukla ücretlidir. Güzel haber şu ki bazı uygulamalar kısa süreliğine ücretli olarak kullanıcılara sunulurlar. İşte kısa süreliğine tamamen ücretsiz olan 6 iOS uygulaması:

Crypto Pro ile neredeyse tüm kripto para birimleri hakkındaki son haberleri, bildirimleri ve daha fazlasını öğrenebilirsiniz.

iPhone ya da iPad’inizin arka planında hangi işlemlerin çalıştığını ve işlem hacmini görmek ister misiniz? System Activity Monitor ile tüm sisteminize bir göz atabilirsiniz.

Kurlar her geçen dakika değişmektedir. Eğer döviz ile işlem yapıyorsanız, kurları anlık olarak takip etmek önemlidir. Change, döviz kurlarını takip etmek için son derece basit ve pratik bir arayüz sunuyor.

Prompts, yapay zeka destekli bir not uygulamasıdır. Kullanıcıların teknolojiyi en etkili şekilde kullanması için basit fakat kullanışlı bir arayüz sunar.

Bir ürün tasarımcısı tarafından oluşturulan Drwer, basit bir çizim uygulamasıdır. Drwer’ın amacı kısa zamanda basit bir şekilde en iyi çizimi oluşturmaktır.

Orderly bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Uygulamada planlarınız için bir önem sırası da belirleyebilirsiniz.