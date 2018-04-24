Toplam değeri 53 TL'yi bulan kısa süreliğine ücretsiz 6 iOS oyun ve uygulamasını paylaştık.

Kısa bir süreliğine ücretsiz olan oyun ve uygulamaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugünkü listemizdeki oyun ve uygulamaların toplam değeri 53 TL civarında. İşte sizler için hazırladığımız ücretsiz iOS oyun ve uygulamaları:

Fastclip

Fotoğraf ve videolarınıza müzik ekleyerek harika slaytlar oluşturabileceğiniz Fastclip, kolay kullanımıyla dikkat çekiyor. Kısa süreliğine ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulama, birkaç dokunuşla çok iyi işler çıkarmanıza yardımcı oluyor.

Hard games-Color Jump Ball

Dünyanın en zor oyunu olduğunu iddia eden bu oyun, sizi çıldırtmaya geliyor. Aman telefonu fırlatmayın :)

Magic Notch Styles

Adından da anlayacağınız üzere, iPhone X'daki çentiği özelleştirmenize yarayan bu uygulama göz zevkiniz için gerekli olabilir. Duvar kağıtlarıyla da olsa çentiğe bir nebze çözüm getiren uygulama kısa bir süreliğine ücretsiz.

Toolbox - Remote For Tesla

Tesla Model S, Model X ve Model 3 aracınızı ekstra özelliklerle kontrol edin. Tesla'nın kendi uygulamasına göre birçok özellik sunan bu uygulama, Apple Watch üzerinden de kullanım imkanı sunuyor.

AirTycoon Online 2

Dünyanın en iyi havayolu yönetim simülasyonu olduğunu iddia eden bu oyun, uçaklarla ilgilenen herkesin ilgisini çekecektir. 3D grafikleriyle oldukça iyi bir deneyim sunan ATO2, kesinlikle oynamaya değer.

Waypoint - Never Lose Your Way

Çeşitli konumları koordinatlarıyla kaydetmenizi sağlayan bu uygulamanın ne kadar faydalı olacağı, kullanım alanınıza göre farklılık gösterebilir. İnternet erişimi gerektirmemesiyle dikkat çeken uygulama, kısa süreliğine ücretsiz.