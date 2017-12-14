Kaliteli bir fotoğrafçılık uygulaması mı istiyorsunuz? Gezegenler arası ortam hakkında bilgi toplamak da isteyebilirsiniz. Herkesin ilgi alanına göre bir uygulama bulabileceği kısa süreliğine ücretsiz olan uygulama listemize bir göz atın.

Mobil uygulama mağazaları milyonlarca ücretsiz uygulama ile dolup taşsa da bazı ücretli uygulamalar, parasının karşılığını fazlası ile vermektedir. Daha güzeli ise geliştiricilerin zaman zaman ücretli uygulamaları ücretsiz olarak kullanıcılara sunmasıdır.

O halde kısa süreliğine ücretsiz olan bu 7 iOS uygulamasına bir göz atmanızda fayda var:

1- Star Wars™ Pinball 5

Star Wars™ Pinball 5, efsanevi Pinball oyununu Star Wars dünyası ile birleştiriyor. Normal fiyatı 2 dolar olan bu tematik oyunu kısa süreliğine ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

2- SimplyNoise

Günlük hayatın gürültüsünden ve stresinden sesli meditasyonlarla kurtulma yöntemini daha önce duymuşsunuzdur. İşte SimplyNoise tam da bunu sağlıyor. 1 dolarlık fiyatı olan bu uygulamayı kısa süreliğine ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

3- Space Weather

Space Weather, adından da anlaşılacağı gibi gezegenler arası ortamdaki hava durumunu göstermektedir. Sonuçta Dünya uzaydaki Güneş patlamaları, jeomanyetik fırtınalar ve güneş radyasyonu gibi olaylardan etkilenmektedir. Bilime biraz meraklıysanız, Space Weather’ı ücretsiz olarak indirerek bu bilgileri inceleyebilirsiniz.

4- 5coins Expense

Çoğu kişi yaşamıştır, gün içinde işlerimizi halledip akşam eve geldiğimizde cüzdanımıza bakarız ve içi boştur. Fakat parayı nereye harcadığımızı tam anlamıyla hatırlayamayız. 5coins Expense, gün içindeki harcamalarınızı takip ederek size bilgi veriyor.

5- Ella

Standart bir GPS uygulaması ile güç içinde gezdiğiniz yerleri görebilirsiniz. Fakat Ella ile gün içindeki aştığınız yükseltileri görebilirsiniz. Eğer bir dağa tırmanır ya da vadiye inerseniz, ne kadar yükseğe çıktığınızı ya da aşağı indiğinizi Ella ile takip edebilirsiniz.

6- Easy Backup Pro

Easy Backup Pro, adından da anlaşılabileceği gibi bir hızlı yedekleme uygulamasıdır. Normalde ücretli olan bu uygulama kısa süreli olarak kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor.

7- Passport Photo

Passport Photo, iOS cihazınız için elde edebileceğiniz en geniş efekt ve filtre kütüphanesine sahiptir. Passport Photo ile fotoğraflarınızı dilediğiniz gibi güzelleştirebilir ve sosyal medyada paylaşabilirsilniz.