İçinde kapsamlı bir gitar uygulaması ve bir VR oyunun da bulunduğu, kısa süreliğine ücretsiz 5 Android oyun ve uygulamayı sizler için sunduk.

Android cihazlar için uygulama ve oyunların sunulduğu Google Play Store, ücretsiz içeriklerin yanı sıra ücretli içeriklere de sahip. Ücretsiz birçok başarılı uygulama olmasına rağmen, kullanıcılar gerek kalite gerek de rahatsız edici reklamlar yüzünden çoğu zaman ücretli olanları daha çok beğeniyorlar. Bazen bu ücretli uygulamalar kısa bir süreliğine ücretsiz olarak sunulabiliyor.

Bugün sizlere Google Play Store üzerinde, normalde toplam değerleri 57 TL olan, ancak kısa süreliğine ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz 5 oyun sunacağım. Bu oyunları telefonunuza bir kere indirdiğinizde veya indir butonuna tıklayıp iptal ettiğinizde, içerik ömür boyu sizin olacak ve telefon değiştirseniz dahi indirme imkanına sahip olacaksınız.

iBasket Pro - Street Basketball

Normal Fiyatı: 14,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Basketbolu ve basketbol oyunlarını seviyorsanız bu oyun tam sizlik. Oyunun iddiasına göre en iyi basketbol maçı bu oyunda. Özellikle online modu ile bilgisayara karşı oynamaktan sıkılmışların derdine deva oluyor. Hızlı maç, çevrimiçi maç, makineye karşı maç olmak üzere 3 mod ile keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

Monument Valley

Normal Fiyatı: 10,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Monument Valley, fantastik bir mimari yapı ve imkânsız bir geometriye sahip gerçeküstü bir keşif macerasıdır. Sessiz prenses Ida'ya gizemli anıtlar arasında ilerlemesi, gizli yolları keşfetmesi, görsel yanılsamaları çözmesi ve esrarengiz Karga Topluluğunu zekâsıyla alt etmesi için rehberlik ettiğiniz bu oyun, 3D grafikleri ile de muhteşem bir deneyim sunuyor.

Intuitive Guitar - Major Scale Modes

Normal Fiyatı: 16,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Gitar çalanlar ve yeni öğrenenler için biçilmiş bir kaftan olan bu uygulama, gitar akorlarını çalarken takip öğrenebilmenizi sağlıyor. 21 MB boyutuyla kaçırılmaması gereken bir uygulama.

Marble Maze Wallpaper Game XL

Normal Fiyatı: 6,09 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

İlginç duvar kağıtlarından hoşlanıyorsanız bu uygulama tam sizin için tasarlanmış. Oyuna girmeden duvar kağıdı üzerinden oyun oynayabileceğiniz bu uygulama, şarjınızı biraz fazla yese de eğlenceli vakit geçirmenizi sağlıyor.9.7 MB boyutu ile fazla yer kaplamayan bu uygulamayı kesinlikle bir denemenizi tavsiye ederiz.

RUN VR

Normal Fiyatı: 7,79 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

VR gözlükleriniz varsa bu oyunu mutlaka denemelisiniz. 3D grafikler ile sizi içine çeken oyunda çeşitli maceralara çıkarak görevler gerçekleştiriyorsunuz. Evinizde sizi adrenalinin ortasına atacak bu oyunu Android 5.0 ve üzeri bütün telefonlarda oynayabilirsiniz.