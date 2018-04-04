2’si uygulama 4’ü oyun olmak üzere normalde ücretli olsa da kısa süreliğine ücretsiz olan 6 uygulamayı sizler için sunduk.

Haftanın en yoğun saatlerini geçirdiğimiz şu saatlerde biraz olsun yüzünüzü güldürecek bir haber yapalım istedik. Bugün sizlere Android platformu için kısa süreliğine ücretsiz olan 6 oyun ve uygulamayı sunacağım. Bu oyun ve uygulamaları bir kez indirdiğinizde veya indirme işlemini başlatıp iptal ettiğinizde ürünler tamamen sizin olacak. Yani 2 gün sonra sizden para istemeyecekler. Toplam değeri 59,5 TL olan 6 ücretsiz oyun ve uygulamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Hourly Weather Pro

Normal Fiyatı: 14,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Hiçbir reklam olmadan yerel hava durumunu detaylı şekilde öğrenmek istiyorsanız, bu uygulamayı indirmenizi öneriyorum. Yağmur, kar, sıcaklık, basınç, rüzgar hızı, bulutlar, nem, dalgalar, fırtına radarı gibi pek çok veriyi sizinle paylaşan bu uygulama, yaptığı saatlik tahminlerle Android cihazınızı daha etkin kullanmanızı sağlar. Android için sunulan özel widget’lar sayesinde anasayfanız üzerinden hava durumunu görebilir ve dışarı çıkarken ona göre hazırlanabilirsiniz.

MathLand Full Version: Mental Math Games for kids

Normal Fiyatı: 4,79 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Bu oyun daha çok yaşı küçük olan kardeşlerimiz için aksiyon özelliklerinin yanında eğitim de veriyor. Matematiği çocuklara sevdiren bir oyun olan MathLand, çocuklarına matematiği sevdirmek isteyen ebeveynlerin vazgeçilmez oyunu olabilir.

Age of Civilizations Afrika

Normal Fiyatı: 4,10 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

436 vilayetin yer aldığı oyunda, stratejik hamleler yapacaksınız. Bir ülkeyi yönetmek gibi planlarınız varsa, bu işe Afrika’dan başlayabilirsiniz. Modern dünyadan 1. Dünya Savaşı’na kadar pek çok senaryonun yer aldığı oyunda, en iyi stratejiyi uygulayan kazanır.

Pool Break Pro 3D Billiards

Normal Fiyatı: 7,69 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Eğer bilardo oyunlarını seviyorsanız, üç boyutlu tasarlanmış bu oyun ilginizi çekecektir. Son derece gerçekçi tasarımıyla Pool Break, kalteli fizik motoruyla da oyunculara eğlenceli anlar yaşatacak.

Parkour Flight

Normal Fiyatı: 4,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Gerçek hayatta parkur hareketleri yapamıyorsanız, en azından oyunda yapabilirsiniz. Takla atma, bir yerden bire fırlama gibi inanılmaz zor hareketleri gerçekleştireceğiniz oyun bir nevi simülasyon oyunu olarak tasarlanmış.

Newtification News

Normal Fiyatı: 22,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Bu uygulama daha önce de ücretsiz olmuştu. Ülkemiz dahil pek çok ülkeyi destekleyen uygulama, seçtiğiniz web sayfalarından haberleri görmenize olanak tanıyor. Teknolojinin de aralarında bulunduğu pek çok kategori arasından haberleri isteğinize göre belirleyebilir, haberlerini görmek istediğiniz siteleri seçebilirsiniz. Daha önce bu uygulamayı kullanmış birisi olarak son derece işlevsel olduğunu belirtmem gerekiyor. Hazır ücretsiz olmuşken kaçırmayın derim.