15 Tane Steam Oyununa 15 TL'ye Sahip Olabilirsiniz

Daha önce de avatanjlı kampanyalarını duyurduğumuz Fanatical, yine bomba bir teklifle kapımızı çalıyor. Toplamda 121 Dolar (yaklaşık 605 TL) değerinde 15 muhteşem oyun, kısa bir süre için 3 dolar (yaklaşık 15 TL) gibi harika bir fiyatla satılıyor. Oyunlar arasında indie yapımlar olduğu gibi, bir döneme damga vurmuş System Shock gibi efsaneler de mevcut.
Dilerseniz oyun listesine bir göz atalım:
- Kingdom Rush
- Skulls of the Shogun
- Pumped BMX +
- Deep Dungeons of Doom
- System Shock 2
- Lovely Planet
- Zoombinis
- The Original Strife: Veteran Edition
- PixelJunk Shooter
- War of the Human Tanks
- Crimsonland
- Oknytt
- Viscera Cleanup Detail: Santa's Rampage
- Hammerfight
- One Finger Death Punch
Gördüğünüz üzere neredeyse her türden muhteşem oyunlar mevcut. Kampanyanın ne zaman sonlanacağı açıklanmamış olsa da elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Oyunları incelemek ve bu avantajlı paketi satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
Oyunları Nasıl Satın Alırım?
Öncelikle yukarıda verdiğimiz linkten sayfaya giriş yapıyoruz ve 'Add To Chart' butonuna tıklıyoruz.
Burada sepetiniz karşınıza gelecek. 'Secure Checkout' butonuna tıklıyoruz.
Artık ödeme aşamasına geçtik. Son olarak aşağıdaki gibi kredi kartı bilgilerimizi girerek satın alımı gerçekleştiriyoruz. Oyunlar daha sonra hem mail, hem de profil sayfanıza düşecektir.