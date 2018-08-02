15 Tane Steam Oyununa 15 TL'ye Sahip Olabilirsiniz

Fanatical, belki de Steam oyunları konusunda en sağlam kampanyaları yapan site. Son kampanya ise yaklaşık 15 TL'ye 15 Steam oyununun verilmesi oldu.

Daha önce de avatanjlı kampanyalarını duyurduğumuz Fanatical, yine bomba bir teklifle kapımızı çalıyor. Toplamda 121 Dolar (yaklaşık 605 TL) değerinde 15 muhteşem oyun, kısa bir süre için 3 dolar (yaklaşık 15 TL) gibi harika bir fiyatla satılıyor. Oyunlar arasında indie yapımlar olduğu gibi, bir döneme damga vurmuş System Shock gibi efsaneler de mevcut.

Dilerseniz oyun listesine bir göz atalım:

Kingdom Rush

Skulls of the Shogun

Pumped BMX +

Deep Dungeons of Doom

System Shock 2

Lovely Planet

Zoombinis

The Original Strife: Veteran Edition

PixelJunk Shooter

War of the Human Tanks

Crimsonland

Oknytt

Viscera Cleanup Detail: Santa's Rampage

Hammerfight

One Finger Death Punch

Gördüğünüz üzere neredeyse her türden muhteşem oyunlar mevcut. Kampanyanın ne zaman sonlanacağı açıklanmamış olsa da elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Oyunları incelemek ve bu avantajlı paketi satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Oyunları Nasıl Satın Alırım?

Öncelikle yukarıda verdiğimiz linkten sayfaya giriş yapıyoruz ve 'Add To Chart' butonuna tıklıyoruz.

Burada sepetiniz karşınıza gelecek. 'Secure Checkout' butonuna tıklıyoruz.

Artık ödeme aşamasına geçtik. Son olarak aşağıdaki gibi kredi kartı bilgilerimizi girerek satın alımı gerçekleştiriyoruz. Oyunlar daha sonra hem mail, hem de profil sayfanıza düşecektir.