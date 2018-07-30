Ücretsiz ve İndirime Giren Android Oyun ve Uygulamalar

Temmuz ayının bitmesine birkaç gün kala, çeşitli yazılım geliştiricileri tarafından bazı uygulamalar geçici süreliğine büyük indirime girerken kimi uygulamalar ise yine geçici süreliğine tamamen ücretsiz olarak indirilebiliyor. Eğer bir Android akıllı telefona sahipseniz, kampanya süreleri dolmadan hemen verdiğimiz uygulamalara göz atabilirsiniz. Dilerseniz ilk olarak belirli süreliğine tamamıyla ücretsiz olan uygulamalara geçelim. Aşağıda merak ettiğiniz uygulamanın ismini tıklayarak ilgili Play Store sayfasına gidebilirsiniz.
Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Android Uygulamalar
- Engineering Quantity Estimate: 4.83 TL -> Ücretsiz; Son 2 gün.
- Root Checker Pro: 14,59 TL -> Ücretsiz; Son 5 gün.
- Quick Notes: 4.83 TL -> Ücretsiz; Son 5 gün.
- Drugs Dictionary: 14,59 TL -> Ücretsiz; Son 6 gün.
- RememberNote Pro: 4.83 TL -> Ücretsiz; Son 6 gün.
- Scientific Calculator | Complex Number Calculator: 9,61 TL -> Ücretsiz; Son 6 gün.
Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Android Oyunlar
- Hexasmash Pro - Wrecking Ball Physics Puzzle: 19,47 TL -> Ücretsiz; Son 1 gün.
- Hexasmash 2 - Physics Ball Shooter Puzzle: 19,47 TL -> Ücretsiz; Son 1 gün.
- Hook: 4.83 TL -> Ücretsiz; Son 1 gün.
- PUSH: 4.83 TL -> Ücretsiz; Son 1 gün.
- Super Dangerous Trap: 4.83 TL -> Ücretsiz; Son 2 gün.
- Dots puzzle: Normal satış fiyatı 4.83 TL -> Ücretsiz; Son 4 gün.
- League of Stickman 2018- Ninja Arena PVP(Dreamsky) : 4.83 TL -> Ücretsiz; Son 4 gün.
- The Ball Reach: 4.83 TL -> Ücretsiz; Son 4 gün.
- DeepAbyss: 4.83 TL -> Ücretsiz; Son 5 gün.
- Spacewatch - A Solar System Explorer: 4.83 TL -> Ücretsiz; Son 5 gün.
- Planetarix: 4.83 TL -> Ücretsiz; Son 6 gün.
- Infinity Dungeon VIP: 4.83 TL -> Ücretsiz; Son 6 gün.
- Stone Of Souls: 4.83 TL -> Ücretsiz; Son 6 gün.
- Buff Knight Advanced - Retro RPG Runner: 4.83 TL -> Ücretsiz; Son 7 gün.
Kısa Süreliğine Ücretsiz Simge Paketleri ve Kişiselleştirme Uygulamaları
- 3D Waterfall Pro lwp 4.83 TL -> Ücretsiz; Son 7 saat.
- Boekt Icon Pack 4.83 TL -> Ücretsiz; Son 7 saat.
- M A M B O Icon Pack 4.83 TL -> Ücretsiz; Son 7 saat.
- POLYGON Icon Pack 4.83 TL -> Ücretsiz; Son 7 saat.
- Tibet 3D Pro 4.83 TL -> Ücretsiz; Son 1 gün.
- Chicago 3D Pro live wallpaper 4.83 TL -> Ücretsiz; Son 2 gün.
- Flax - Icon Pack 4.83 TL -> Ücretsiz; Son 2 gün.
- Olmo - Icon Pack 4.83 TL -> Ücretsiz; Son 2 gün.
- Pure - Icon Pack ( Flat Design ) 4.83 TL -> Ücretsiz; Son 5 gün.
Kısa Süreliğine İndirime Giren Android Uygulamalar
- WiFi Mouse Pro 19,47 TL -> 9,71 TL; İndirimin bitmesine son 7 saat.
- Dog Anatomy : Canine Anatomy 21,91 TL -> 4,83 TL; İndirimin bitmesine son 1 gün.
- The 8051 Simulator Pro 18,49 TL -> 7,27 TL; İndirimin bitmesine son 4 gün.
- PingTools Pro 9,71 TL -> 4,83 TL; İndirimin bitmesine son 5 gün.
- Diseases Dictionary 14,59 TL -> 4,83 TL; İndirimin bitmesine son 6 gün.
- GCodePrintr - The 3D Print App 21,96 TL -> 12,15 TL; İndirimin bitmesine son 6 gün.
- Home Budget Manager 14,59 TL -> 7,27 TL; İndirimin bitmesine son 6 gün.
- Interwebz Browser 9,71 TL -> 4,83 TL; İndirimin bitmesine son 6 gün.
- Medical terms (OFFLINE) 14,59 TL -> 4,83 TL; İndirimin bitmesine son 6 gün.
- My Dictionary: polyglot 19,47 TL -> 9,71 TL; İndirimin bitmesine son 7 gün.
- Signal Care 41,43 TL -> 4,83 TL; İndirimin bitmesine son 7 gün.
Kısa Süreliğine İndirime Giren Android Oyunlar
- Formula Fast Race 9,71 TL -> 4,83 TL; İndirimin bitmesine son 9 saat.
- Second grade Math - Addition 12,15 TL -> 4,83 TL; İndirimin bitmesine son 4 gün.
- Codeword Puzzles,Cipher Games 24,35 TL -> 4,83 TL; İndirimin bitmesine son 5 gün.
- Doom & Destiny Advanced 24,35 TL -> 4,83 TL; İndirimin bitmesine son 5 gün.
- Multiplying Fractions Trainer 12,15 TL -> 4,83 TL; İndirimin bitmesine son 5 gün.
- Note Fighter Unlimited 9,71 TL -> 4,83 TL; İndirimin bitmesine son 5 gün.
- Warhammer Quest 21,91 TL -> 4,83 TL; İndirimin bitmesine son 5 gün.
- ACE Academy 48,75 -> 9,71 TL; İndirimin bitmesine son 6 gün.
- First grade Math - Addition 12,15 TL -> 4,83 TL; İndirimin bitmesine son 6 gün.
- Mini Golf Arena 12,15 TL -> 4,83 TL; İndirimin bitmesine son 7 gün.
- The Dew 9,71 TL -> 4,83 TL; İndirimin bitmesine son 7 gün.
- The Last Dream (Full) 24,35 TL -> 4,83 TL; İndirimin bitmesine son 7 gün.
- Volt 9,71 TL -> 4,83 TL; İndirimin bitmesine son 7 gün.
Yukarıdaki uygulamalardan birisine sahip olmak için ihtiyacınız olan tek şey bir Android cihaz ve Google hesabı olacak. Daha sonra dilerseniz ilgili oyun veya uygulamanın üzerine tıklayarak Play Store sayfasına gidebilir, daha fazla bilgi alabilir ve indirebilirsiniz.