Ücretsiz ve İndirime Giren Android Oyun ve Uygulamalar

Çeşitli dönemlerde Google Play Store'u süsleyen ve geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden çeşitli kullanışlı uygulamalar ve oyunlar kısa bir süreliğine indirime girdi veya ücretsiz oldu.

Temmuz ayının bitmesine birkaç gün kala, çeşitli yazılım geliştiricileri tarafından bazı uygulamalar geçici süreliğine büyük indirime girerken kimi uygulamalar ise yine geçici süreliğine tamamen ücretsiz olarak indirilebiliyor. Eğer bir Android akıllı telefona sahipseniz, kampanya süreleri dolmadan hemen verdiğimiz uygulamalara göz atabilirsiniz. Dilerseniz ilk olarak belirli süreliğine tamamıyla ücretsiz olan uygulamalara geçelim. Aşağıda merak ettiğiniz uygulamanın ismini tıklayarak ilgili Play Store sayfasına gidebilirsiniz.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Android Uygulamalar

Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Android Oyunlar

Kısa Süreliğine Ücretsiz Simge Paketleri ve Kişiselleştirme Uygulamaları

Kısa Süreliğine İndirime Giren Android Uygulamalar

Kısa Süreliğine İndirime Giren Android Oyunlar

Yukarıdaki uygulamalardan birisine sahip olmak için ihtiyacınız olan tek şey bir Android cihaz ve Google hesabı olacak. Daha sonra dilerseniz ilgili oyun veya uygulamanın üzerine tıklayarak Play Store sayfasına gidebilir, daha fazla bilgi alabilir ve indirebilirsiniz.