Yeni yıla ücretsiz premium uygulamalar ile girmek istiyorsanız işte size liste. Tek yapmanız gereken istediğiniz premium uygulamayı seçmek ve ücretsiz olarak indirmek. Dilerseniz hepsini de indirebilirsiniz.

Yeni yılın ilk günlerinde bazı iOS uygulama geliştiricilerin iPhone ve iPad kullanıcılarına çam sakızı çoban armağanı küçük hediyeleri var. Aşağıda listelediğimiz 5 premium uygulama, kısa süreliğine iOS kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuldu.

Eğer premium uygulamalara para harcamak istemiyor fakat yine de onlara sahip olmak istiyorsanız, listemize muhakkak bir göz atın. Fakat unutmayın; bu uygulamalar yalnızca kısa süreliğine ücretsiz.

Ağırlığınız günden güne, hatta bazen sabahtan akşama değişebilir. Bu gibi durumlarda hangi sayının gerçek kilonuzu gösterdiğini anlayamazsınız. Scelta, sizin için verilerinizi karşılaştırarak gerçek ağırlığınızı gösterir.

Telltale Games tarafından oluşturulan oyun, beş bölümlük Scaredy Squırrel S2’nin ilk bölümünü Minecraft’a uyarlamaktadır.

Sleep Hypnosis ya da Uyku Hipnozu, yatağa girdiğinizde kolaylıkla uykuya dalmanızı sağlamaktadır. Uzmanlar tarafından kaydedilen sesler rahatlamanızı ve yatağa yatar yatmaz uykuya dalmanızı sağlar.

Hemen hemen tüm kamera uygulamalarında ve fotoğraf paylaşımı gerçekleştirdiğiniz platformlarda çeşitli fotoğraf filtreleri bulunmaktadır. Fakat Groovy, profesyonel fotoğrafçılar tarafından hazırlanan efektleri ile fotoğraflarınıza mükemmel bir hava katmayı garanti ediyor.

ON/OFF Photo çağımızda oldukça gerekli bir uygulamadır. ON/OFF Photo ile arkadaşlarınıza gönderdiğiniz fotoğrafları silebilir, gizleyebilir ya da yönetebilirsiniz. Ayrıca fotoğraf hakkında arkadaşlarınız ile sohbet edebilir ve biri fotoğrafı görüntülediğinde anlık olarak bildirim alabilirsiniz.