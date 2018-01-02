Yeni yılın ilk günlerinde bazı iOS uygulama geliştiricilerin iPhone ve iPad kullanıcılarına çam sakızı çoban armağanı küçük hediyeleri var. Aşağıda listelediğimiz 5 premium uygulama, kısa süreliğine iOS kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuldu.
Eğer premium uygulamalara para harcamak istemiyor fakat yine de onlara sahip olmak istiyorsanız, listemize muhakkak bir göz atın. Fakat unutmayın; bu uygulamalar yalnızca kısa süreliğine ücretsiz.
1- Scelta
Ağırlığınız günden güne, hatta bazen sabahtan akşama değişebilir. Bu gibi durumlarda hangi sayının gerçek kilonuzu gösterdiğini anlayamazsınız. Scelta, sizin için verilerinizi karşılaştırarak gerçek ağırlığınızı gösterir.
2- Minecraft: Story Mode – S2
Telltale Games tarafından oluşturulan oyun, beş bölümlük Scaredy Squırrel S2’nin ilk bölümünü Minecraft’a uyarlamaktadır.
3- Sleep Hypnosis
Sleep Hypnosis ya da Uyku Hipnozu, yatağa girdiğinizde kolaylıkla uykuya dalmanızı sağlamaktadır. Uzmanlar tarafından kaydedilen sesler rahatlamanızı ve yatağa yatar yatmaz uykuya dalmanızı sağlar.
4- Groovy
Hemen hemen tüm kamera uygulamalarında ve fotoğraf paylaşımı gerçekleştirdiğiniz platformlarda çeşitli fotoğraf filtreleri bulunmaktadır. Fakat Groovy, profesyonel fotoğrafçılar tarafından hazırlanan efektleri ile fotoğraflarınıza mükemmel bir hava katmayı garanti ediyor.
5- ON/OFF Photo
ON/OFF Photo çağımızda oldukça gerekli bir uygulamadır. ON/OFF Photo ile arkadaşlarınıza gönderdiğiniz fotoğrafları silebilir, gizleyebilir ya da yönetebilirsiniz. Ayrıca fotoğraf hakkında arkadaşlarınız ile sohbet edebilir ve biri fotoğrafı görüntülediğinde anlık olarak bildirim alabilirsiniz.